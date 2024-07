Juanma Castaño se rinde ante "el mejor jugador de la Eurocopa"

España es semifinalista de la Eurocopa y lo ha conseguido después de eliminar por primera vez en su historia a la anfitriona del campeonato. Un partido que rozó los niveles más altos de intensidad y que fue muy duro en muchos aspectos, sobre todo en el físico y en el defensivo. Alemania terminó con 8 tarjetas amarillas y España con seis (doble amarilla y expulsión a Carvajal), lo que se traduce en un choque lleno de duelos al límite. En este sentido, España no podrá contar con Carvajal ni Le Normand para las semifinales contra Francia.

Los jugadores más 'destacados' de España contra Alemania

La Selección española de Luis de la Fuente se está caracterizando en esta Eurocopa por ser un buen bloque y tener la capacidad de reponerse en los momentos complicados que surgen en los partidos. A esto hay que sumarle la calidad que están demostrando muchos jugadores y que están haciendo de España una Selección diferencial.

Rodri celebrando la victoria contra Alemania | EFE

En la portería, Unai Simón está haciendo un papel notable. Aunque ayer no tuvo su mejor partido (perdió muchos balones), el guardameta se mostró muy seguro en prácticamente todas las acciones. La línea defensiva se ha alzado como una de las mejores del campeonato y la ausencia de Carvajal y Le Normand en el once contra Francia puede ser un problema, aunque Navas y Nacho están preparados para asumir la responsabilidad de jugar un partido tan importante.

En el centro del campo, Fabián ha tirado la puerta abajo y se ha destapado como un imprescindible en los onces de España. Pedri, que probablemente se perderá lo que resta de campeonato por lesión, no está jugando sus mejores partidos y aun así ha sido esencial para el éxito de España en la Eurocopa. Y lo de Rodrigo es de otro planeta. El mediocentro del Manchester City está cuajando Eurocopa sensacional y para muchos tertulianos de Tiempo de Juego y El Partidazo, Rodri está siendo el mejor jugador de la Europa, de hecho, Manolo Lama hizo el siguiente comentario: "A Rodri hay que hacerle un apartamento".

Y en la faceta ofensiva, España tiene algo que hacía muchos años que no tenía. El tándem formado por Nico y Yamal en las bandas es un auténtico espectáculo para el aficionado. No solo son capaces de divertir con su juego, ambos jugadores son capaces de generar juego efectivo a través del regate y el desborde, una característica en peligro de extinción. Y Morata, a pesar de no estar teniendo suerte de cara a puerta y estar siendo algo impreciso a la hora de jugar el balón, ha demostrado ser un capitán ejemplar y al que este grupo quiere seguir.

Luis de la Fuente "morirá" con sus jugadores

El Seleccionador de España fue algo criticado al inicio del torneo por la convocatoria de algunos jugadores. A esto hay que sumarle que muchos aficionados no entendían la titularidad de Cucurella por delante de Grimaldo. Pues bien, el tiempo ha terminado dando la razón a Luis de la Fuente y de qué manera. La Selección no solo gana, España es capaz de maravillar al mundo del fútbol con su juego y de divertir a cualquiera que vea un partido de la Selección.

Luis de la Fuente celebra el pase a las semifinales | EFE

Por esto es justo halagar el trabajo de un entrenador que aseguró ayer en rueda de prensa que lo que más le "inquieta" es que sus jugadores no se sientan identificados con este equipo: "Yo lo que quiero es que me valoren mis jugadores, ese es el verdadero examen que paso cada día. Y me siento valorado, pero eso es lo que me inquieta. La visión que tengáis desde fuera me da igual. Lo que me preocuparía es ver que no tengo la confianza y el apoyo del vestuario. Siempre me he sentido apoyado por este grupo que se deja la vida. Yo voy a morir con ellos, como sé que harían ellos conmigo".

