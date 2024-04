Juanma Castaño responde a los periodistas que le critican por asistir a la comida con la ECA: "¿Lecciones?"

Los miembros de la ECA se encuentran en Madrid, preparados para una reunión que tienen en su agenda de este miércoles. Y aprovechando su estancia por la capital de España, organizaron una comida a la que asistieron, invitados, algunos medios de comunicación, entre ellos, la Cadena COPE.

"El presidente de la ECA, Nasser Al-Khelaïfi, y los miembros españoles de la junta de la ECA, Miguel Ángel Gil Marín y Jokin Aperribay, disfrutaron hoy de un productivo almuerzo con un grupo líder de los ejecutivos de medios más influyentes de España antes de la reunión de la junta de la ECA de mañana. En esta reunión se mantuvieron discusiones abiertas y positivas sobre una serie de asuntos importantes, en un ambiente relajado e informal", describió la Asociación en sus redes sociales, acompañando el mensaje junto a fotografías de ese almuerzo en las que se, junto a otros periodistas, a Juanma Castaño.

Las imágenes han sido criticadas en redes sociales por otros periodistas españoles, lo que generó el enfado del director de El Partidazo de COPE.

Castaño responde a las críticas por su comida con la ECA

Dadas las críticas de compañeros de otros medios de información, Juanma Castaño no se mordió la lengua para responder a quienes le señalan por sentarse a comer con los dirigentes de la ECA: "Parece que hay algunos medios que están escandalizados por el hecho de que fuéramos a escuchar lo que la ECA tenía que decir sobre que lo que es la propia ECA y cuáles son sus objetivos. A esos medios de comunicación, a esos compañeros, les diría que no sé si se escandalizarían si digo que yo me tomé un café con el CEO de la Superliga en un hotel de Madrid", comentó en alusión a un reciente 'desayuno informativo' que los directores de la Superliga organizó con periodistas españoles.

"¿Les parece raro que un periodista se siente con personas que están al frente de instituciones de clubes y que escuche? ¿Ya no se puede hacer ni eso? Yo alucino con los periodistas", prosiguió Castaño.

"¿Pero en qué profesión estamos?", se preguntaba para después señalar directamente a un acusador: "¿Para que salga ahora Calabrés diciendo que una imagen lo dice todo? ¿Pero qué me estás contando? ¿Me vais a dar lecciones a mí de integridad? ¡Por favor! Es acojonante, alucinante", lamentó en alusión a un mensaje que escribió al respecto el periodista Jorge Calabrés.

Bernd Reichard, CEO de la Superliga, en El Partidazo de COPE

"Tener que dar explicaciones por esto... Entonces ¿qué pasa, que el día que me tomé el café con Bernd Reichart (CEO de la Superliga europea de clubes) yo era de la Superliga? ¿Y si me tomo un café con 'noséquién', soy de 'nosequién'? Yo soy de la COPE y de Movistar. Punto final. No me debo a nadie", se preguntó.

Concluyó dejando bien claro que "no tengo ningún negocio ni con Tebas, ni con la Federación, ni con la ECA, ni con la Superliga, ni con ninguno. Yo tengo mi opinión. Y mi opinión es libre. Para que ahora vengan a decirme que si comes con alguien ya estás señalado. ¡Iros por ahí, por favor!"

La Asociación Europea de Clubes (ECA son sus siglas en inglés), que preside el dueño del PSG, Nasser Al-Khelaifi, es una de las entidades que ha hecho presión en contra de la creación de la Superliga, y sus propuestas han ido encaminadas a reforzar los sistemas de competición vigentes.