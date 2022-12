UEFA, ECA y LaLiga celebran el revés a la Superliga y aprovechan para cargar contra ella

LaLiga española, única personada en el procedimiento, ha emitido un comunicado en el que "celebra las conclusiones del Abogado General que defiende que las normas de la FIFA y de la UEFA que supeditan cualquier nueva competición a una autorización previa son compatibles con el Derecho de la Unión en materia de competencia". Dichas conclusiones, a su juicio, "suponen un refrendo a la defensa que LaLiga hace del ecosistema actual del fútbol europeo".

El Abogado General no ve indicios de competencia en FIFA y UEFA y no ve desproporcionada su amenaza de sanciones a los clubes que quieran disputar la Superliga.

Un abogado general de la Unión Europea determinó este jueves que la FIFA y la UEFA no incurrieron en abuso de su posición dominante en las competiciones del fútbol europeo al bloquear con la amenaza de sanciones la creación de un torneo alternativo, la Superliga, que a día de hoy aún apoyan Real Madrid, FC Barcelona y Juventus.

LaLiga observa que el Abogado General "argumenta que, si bien la European Super League Company tiene libertad para crear su propia competición de fútbol fuera del ecosistema de la UEFA y de la FIFA, sin embargo, no puede participar de forma paralela en las competiciones de fútbol oficiales organizadas por la FIFA y la UEFA sin la autorización previa de esos organismos".

Aunque estas conclusiones no son vinculantes, LaLiga "confía en que los magistrados del Tribunal de Justicia de la UE, cuando emitan su veredicto final en los próximos meses, compartan la opinión expresada por el Abogado General" porque tiene "la certeza de que el actual modelo europeo del deporte, que cuenta con el respaldo de las instituciones europeas, permite un adecuado desarrollo de nuestro deporte, desde la base hasta las categorías profesionales, con una convivencia adecuada entre las ligas nacionales y las competiciones europeas".

“Desde LaLiga, junto con otras ligas europeas, seguiremos luchando para que las instituciones europeas legislen y proporcionen amparo legal al modelo europeo actual del fútbol”, dijo Javier Tebas, presidente de LaLiga.

La organización española recuerda, además, que "las autoridades de la Unión Europea también se han manifestado con anterioridad. La Comisión y el Parlamento Europeo se han posicionado en contra de la Superliga europea al defender un modelo abierto, democrático y basado en la meritocracia. La resolución del Parlamento contó con el apoyo del 87% de los votos", y se declara "firme defensora del actual modelo de fútbol europeo, que ha demostrado su éxito".

Para LaLiga, "la creación de una Superliga significaría el final de las ligas nacionales europeas, terminaría con un modelo que ha demostrado su eficacia durante más de 100 años y rompería el sueño de los millones de aficionados de las competiciones nacionales".

"La creación de una liga diseñada para enriquecer a los clubes más grandes y concentrar el poder en un pequeño número de equipos que ya dominan el fútbol europeo, también provocaría la pérdida de decenas de miles de puestos de trabajo y reduciría drásticamente los ingresos fiscales de las arcas públicas de todo el continente", concluye.

La Asociación Europea de Clubes (ECA) aseguró que las conclusiones del abogado general del Tribunal Europeo de Justicia (TJUE) en el caso de la Superliga refuerzan la oposición que mantiene "a cualquier proyecto disidente" y "proponen un claro rechazo a los esfuerzos de unos pocos por socavar los cimientos y el patrimonio histórico del fútbol europeo para la mayoría".

"Como organismo que representa a casi 250 de los principales clubes de fútbol europeos, la ECA manifiesta explícitamente su firme oposición a aquellos pocos interesados que pretenden perturbar el fútbol europeo de clubes y socavar los valores que lo sustentan", señaló.

