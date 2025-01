Juanma Castaño reacciona a las palabras de Raphinha y la polémica con Laporta: "No sé si ha hecho lo correcto"

Este martes, el Barcelona presentó una cautelar ante el CSD para poder inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Tras la polémica surgida desde el 1 de enero por la decisión de la Liga y de la Federación de no dejar al Barcelona inscribir a los dos futbolistas, el club solo le quedaban dos opciones: presentar esta cautelar y, si se le vuelve a denegar, acudir a la justicia ordinaria.

Las dos fichas de Olmo y Pau Víctor fueron canceladas después de que el Barcelona no presentara los documentos requeridos con fecha límite el 31 de diciembre para poder demostrar que el club había conseguido los ingresos para volver a la regla 1:1 y volver a cumplir el fair play financiero obligatorio. Cuando los azulgranas ficharon en verano a Olmo tras pagar casi 60 millones de euros al Leipzig, ya tenían muchos problemas para poder inscribirlo y por eso no pudo hacerlo hasta la tercera jornada de Liga, y lo consiguió gracias a la lesión grave de Christensen. Finalmente, los culés usaron la ficha del danés para meter en la plantilla al internacional español.

EFE BARCELONA, 26/11/2024.- Los jugadores del FC Barcelona celebran el segundo gol del equipo blaugrana durante el encuentro correspondiente a la fase regular de la Liga de Campeones que disputan hoy martes FC Barcelona y Brest en el estadio Lluis Companys, en Barcelona. EFE / Alejandro García.

Laporta intentó hasta última hora del 31 de diciembre cumplir el fair play, por eso cerró el acuerdo con Nike y, en los últimos días de diciembre, vendió los palcos VIP del futuro Camp Nou. Este último pago fue el que no llegó a tiempo y, por eso, el 1 de enero Dani Olmo y Pau Víctor desaparecieron de la plantilla azulgrana. El recurso del Barcelona habla de 'fuerza de causa mayor' como motivo por el que no llegó ese pago, al afirmar que las vacaciones de Navidad habían provocado que los bancos estaban cerrados y no pudo llegar el dinero.

Esta semana, el CSD tendrá que decidir si otorga o no la cautelar al Barcelona. Esta decisión no parece que vaya a llegar antes del partido de este miércoles ante el Athletic de Bilbao, pero podría ocurrir que llegara el viernes y, si le diera la razón al Barcelona y los culés se clasificaran para la final, Dani Olmo y Pau Víctor podrían disputar la final ante el ganador de la otra semifinal, entre el Real Madrid y el Mallorca.

En la previa del Athletic – Barcelona, primera semifinal de la Supercopa de España, habló en rueda de prensa el capitán Raphinha, que sorprendió a todo el mundo cuando afirmó que "Si yo estuviera en otro club y viera la situación de Pau Víctor y Dani Olmo quizás lo pensaría si sería lo mejor estar aquí". El brasileño fue muy contundente al ser preguntado por el problema de sus compañeros y, a diferencia de otros futbolistas que no se 'mojaron' días anteriores, Raphinha dejó muy claro que el problema del club podía repercutir en futuros fichajes.

EFE Raphinha, en la rueda de prensa previa al partido ante el Barcelona

Helena Condis informó en El Partidazo de COPE que en la plantilla había mucho malestar por la situación que estaban viviendo Dani Olmo y Pau Víctor, y ese malestar, Raphinha lo quiso plasmar en esa rueda de prensa. Tras decir esto, al capitán se le vio hablar en el entrenamiento con el presidente Laporta, pero Helena contó que el entorno del jugador reconoció que no hablaron nada de lo que había dicho ante la prensa.

juanma castaño opina sobre las palabras de raphinha

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, opinó sobre las palabras de Raphinha en rueda de prensa al hablar sobre la no inscripción de Dani Olmo y Pau Víctor: "Raphinha es un tipo especial; las pocas veces que le he escuchado, tiene carácter, tiene contenido, tiene reacciones muy espontáneas, muy naturales. No sé si hoy ha hecho lo políticamente correcto".

Elías Israel defendió lo dicho por el capitán del Barcelona: "Estamos tan acostumbrados a lo políticamente correcto que para alguien que dice algo tan evidente, que es muy coherente, es tan coherente".