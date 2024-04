Juanma Castaño pide que "se quiten el velo" con Guardiola antes enfrentarse al Real Madrid: "Es indiscutible"

El rey de la competición ante el vigente campeón. El hambre insaciable de un Real Madrid que marca la decimoquinta como objetivo ante un Manchester City, verdugo en dos las tres últimas eliminaciones madridistas, que desea iniciar un ciclo de éxito tras tocar el cielo cumpliendo su gran anhelo gracias a Pep Guardiola, sobre el que Juanma Castaño reflexionó en El Partidazo de COPE.

La primera ocasión que los considerados favoritos al título se cruzan en unos cuartos de final de la Liga de Campeones con aroma a final anticipada. Para romper la igualdad en las eliminatorias. Dos para cada uno. Con el recuerdo inolvidable para el madridismo de una de esas remontadas que nutren la leyenda de su historia.

Tan presente aquella pesadilla para el Manchester City como el último golpe encajado en el Etihad para el Real Madrid. Un 4-0 demoledor, castigo a la falta de "coraje y personalidad", como recuerda Ancelotti, pero también a un mal planteamiento de un técnico que no inventará en el presente.

De todos los Manchester City que ha moldeado Pep Guardiola desde 2016, este no es el más temible, pero sigue siendo un equipo que, a 8 de abril, opta al triplete y, de hecho, seguramente sea favorito en las tres competiciones en las que se mantiene con vida.

"Ganar al Real Madrid dos veces seguidas es prácticamente imposible en esta competición. El objetivo no es fácil", calificaba Pep Guardiola en la rueda de prensa previa al duelo de ida de cuartos de final que se disputará este martes en el Santiago Bernabéu ese reto que afrontará este martes.

Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, durante las semifinales del año pasado en la Champions LeagueCordon Press

El técnico español analizó la eliminatoria, sin querer tener en cuenta el pasado entre ambos equipos en la competición: "La temporada pasada ganamos y la anterior perdimos. Es como un clásico entre nosotros. No tengo la sensación de que sea la misma situación de la temporada pasada. Tenemos jugadores nuevos y es un partido totalmente distinto".

Además, valoró el hecho de que Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, dijese que en el partido de vuelta del año pasado, en la victoria del City por 4-0, su equipo no jugó con personalidad: "He estado en el Barcelona y la comparación con el Real Madrid es casi la misma. En aquel partido nosotros fuimos mejores, no porque el Real Madrid jugara mal".

Guardiola afirmó que lo "liberador" no es ganar al Real Madrid y sí "ganar la Champions", como hicieron la pasada temporada, "como club, fue una especie de alivio": "Estábamos haciendo muchas cosas buenas, pero se decía que no habíamos ganado la Champions".

"Es indiscutible"

Pep Guardiola volverá a verse las caras con el Real Madrid en unos cuartos de Champions, lo que ya es un Clásico de Champions. Se han cruzado en unas semis en 2011, 2014, 2022 y 2023 y en los octavos de final de 2020. "Guardiola va camino de ser el mejor de la historia, al margen de los títulos", reflexiona Juanma Castaño.

Pep Guardiola, en rueda de prensa

"Pido que la gente se quite un poco el velo que puede suponer clarísimamente las ideas de Guardiola, las ideas políticas de Guardiola o que haya sido y sea del Barça de toda la vida", señala el director del programa, "es que es indiscutible su papel de persona que tiene una influencia absoluta en el cambio del juego de los últimos años".