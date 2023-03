Juanma Castaño y Manolo Lama, abrumados con las cifras de Haaland: "El androide, el animal, el bicho..."

El 7-0 del Manchester City al Leipzig en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones nos ha dejado un claro protagonista, un nuevo "bicho", como lo llamó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE de este martes.

En esta noche "histórica para la Champions, hay un bicho que anda suelto por Europa. Se llama Haaland y ha metido cinco goles en un partido".

Pep Guardiola quitó a Erling Haaland en el minuto 62, después de marcar los cinco goles, y con la sensación de que podría haber hecho muchos más. El técnico del Manchester City decidió quitarle "cuando estaba en camino de una gesta histórica y seguramente una gesta insuperable", reflexionó Castaño.

"Los datos de Haaland son impresionantes e insuperables". Para eso, no había más que escuchar la ovación que se llevó del Etihad Stadium cuando la megafonía pronunció su nombre al anunciar que era el futbolista que se retiraba del partido. "Haaland se iba triste, pero con la mano en alto y consciente de que había hecho algo histórico".

Haaland vs. Messi

Haaland lleva 33 goles en la Champions en 25 partidos que ha jugado. "¿Saben cuántos partidos necesitó Messi para marcar 33 goles? Messi necesitó 55 partidos: más del doble de partidos que Haaland. Y estamos hablando de Messi. Las cifras, insisto, son realmente abrumadoras", insistió Castaño.

Messi, elegido mejor jugador de la final de la Copa del ReyEFE





Al terminar el partido entre el Manchester City y el Leipzig, Haaland habló con las televisiones con derechos: "Estoy muy feliz. Siendo honesto, tengo un gran caos en mi cabeza, no recuerdo los goles, sólo recuerdo chutar y no pensar. Cuando he salido, he dicho que me habría encantado marcar un doble hat-trick".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Los datos de Pedro Martín

El especialista en números de la Cadena COPE, Pedro Martín, puso las cifras del delantero del City encima de la mesa de El Partidazo de COPE.

Se ha convertido en el 15º jugador de la historia (10 en la antigua Copa de Europa y 5 con el actual formato de 'Champions League'). En este último formato, solo hay tres futbolistas que hayan anotado cinco goles en un mismo partido: Messi, Luiz Adriano y, desde este martes, Haaland.

Hay otra pregunta interesante al respecto para poner en valor lo que ha hecho el delantero noruego: ¿cuántos goles habían marcado los cinco máximos goleadores del torneo en sus primeros 25 partidos en la Liga de Campeones? Lewandowski marcó 15 goles; Benzema, 13; Messi, 12; Raúl, 11; y Cristiano Ronaldo no llevaba ninguno. Y Haaland pulveriza dicha cifra con 33.

"De verdad, estamos ante un tío que creo que puede pulverizarlo todo", insistió Castaño.

Manolo Lama fue más explícito y más generoso a la hora de calificar a Haaland: "El androide, el animal, el bicho, el marciano... Lo que le quieras llamar. Siempre digo que hay megacracks, hay cracks y hay 'killers' que tienen gol. Éste es un killer que va a tener gol, y lo va a tener toda su vida. No le hace falta mejorar en el gol. Ha nacido con gol y se morirá con gol".

A Haaland, por cierto, le podremos ver en España dentro de muy poco, en el debut de Luis de la Fuente como seleccionador de España, el próximo sábado 25 de marzo, en el estadio La Rosaleda (Málaga).