Juanma Castaño exculpa al Barcelona del 'lío' de la bandera: "Es un hecho feo, pero no se puede culpar"

Un día después de que se viralizase la imagen en la que en el Camp Nou un aficionado, primero, y dos miembros de seguridad, después, retiran la bandera de España con el escudo del Atlético de Madrid colocada por un aficionado rojiblanco, han sido noticia el comunicado del Barcelona al respecto y la dura reacción de la Unión de Peñas del club madrileño.

El Barcelona se acoge a su necesidad de velar por los intereses publicitarios, y es que la bandera tapaba uno de los carteles del principal espónsor que da nombre al estadio azulgrana. "El FC Barcelona recuerda a todos los aficionados que no está permitido cubrir los espacios publicitarios del Estadio con cualquier simbología deportiva, aunque sea del propio Club, por lo que intervendrá cuando se produzca una situación contraria a la norma", recordó el club azulgrana en un comunicado.

El mensaje de la Unión de Peñas en redes sociales fue contundente contra el Barcelona: "Vergüenza de Club. Esto es inadmisible @LaLiga. Si no haceis nada, os pondréis a su altura", redactaron, tras recoger el sentir mayoritario en la afición del Atlético.

El Atlético de Madrid ha hablado con el Barcelona para hablar, preocupados, por la imagen de lo sucedido, y el club que preside Enrique Cerezo ya se ha puesto en contacto con el aficionado afectado para invitarle a un partido en el Estadio Metropolitano y compensarle por los problemas sucedidos, según informó Antonio Ruiz en El Partidazo de COPE

Secuencia en la que la seguridad del Camp Nou retiran al espectador que colgó una bandera del Atlético





El Barça ¿tiene culpa de la situación?

Más allá de buscar culpables, hay que tener en cuenta la normativa que rige los partidos de fútbol y, de forma más específica, los partidos considerados de alto riesgo, según los estudios de la Comisión Antiviolencia.

Por cuestiones de seguridad, no se pueden exhibir símbolos del equipo contrario fuera del área reservada para aficionados del equipo visitante, y es la normativa a la que se agarra el Barcelona para explicar lo sucedido este domingo frente al Atlético de Madrid.

"Lo que no quiero es ver una acción orquestada del Barça para quitar esa bandera y no otras. De cómo reacciona un tío en la grada contra esa bandera no tiene culpa el Barcelona. Es un hecho feo pero no es un hecho organizado por el Barça", reflexiona Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, en defensa del club azulgrana.

El comentarista Dani Senabre cree que "si alguien coloca una estelada en vez de esa bandera encima de la publicidad de Spotify, el Barça seguiría estando más preocupado del patrocinador que de la estelada". Por ese motivo, cree que no se puede culpabilizar al club: "Da igual lo que ponga en la bandera porque me la van a quitar".