Juanma Castaño se escandaliza viendo el Real Madrid Femenino - Barcelona: "No lo puede permitir"

Las semifinales de la Supercopa de España femenina tuvieron lugar los pasados 16 y 17 de enero, en los que el Levante venció al Atlético de Madrid (1-3) y el Barcelona pasó por encima del Real Madrid (4-0) y se verá las caras con el conjunto valenciano en la gran final del próximo sábado 20 de enero a las 20:00 horas en el estadio de Butarque (Leganés).

Superioridad del Barça

El equipo de Jonatan Giráldez tuvo el encuentro dominado en todo momento contra el Real Madrid. Los dobletes de Mariona y Salma Paralluelo le dieron la victoria a las culés, que tuvieron una gran superioridad en los 90 minutos de juego. Ya al término de la primera parte, el conjunto blaugrana llegó al descanso con un abultado 3-0, que dejaba con pocas opciones a las blancas en el encuentro que presenciaron unas 8.000 personas en el estadio.

En la final, el Barcelona se encontrará en la final por el título al Levante, que se llevó un complicado choque frente al Atlético de Madrid, el cual se tuvo que decidir en la prórroga y ahí ya se notó la superioridad del equipo de Sánchez Vera. El club valenciano comenzó adelantándose de penalti por parte de Sosa e igualaron las rojiblancas de la mano de Ajibade. En el tiempo extra, el doblete de Gabriela Nunes fue decisivo para darle el pase al Levante.

Invictas en El Clásico

Con la victoria 4-0 contra el Real Madrid, el Barça se mantiene invicto los Clásicos femeninos. Desde la creación del conjunto blanco en la temporada 2020-21, los dos equipos se han visto las caras en 13 ocasiones. El balance es aplastante para las culés, con 13 triunfos blaugranas, 61 goles a favor de las catalanas, por 7 de las blancas. Unos números que muestran una superioridad muy grande por parte del equipo de la Ciudad Condal hasta el momento.

Tras la derrota, Alberto Toril habló sobre el encuentro y aseguró no ver mal a su equipo. "El Barça le gana a todos, no solo al Madrid, es el campeón de Europa. A veces estamos más cerca y a veces más lejos, depende un poco de las circunstancias que tengamos. Hoy hemos competido bien, no nos han pasado por encima. Tienen mucho talento, mucha capacidad de finalizar. Es difícil contenerlas pero en líneas generales, para lo que nosotras queremos, hemos dado un paso adelante en relación al partido de liga", explicó.

¿Qué le falta al Real Madrid?

El conjunto blanco tan solo tiene algo menos de cuatro años de existencia, pero hay exigencia con el equipo, por lo que el técnico ha hablado sobre lo que le falta al club. "Seguimos nuestro camino. Muchas veces la expectativas son demasiado elevadas. Tenemos claros cuáles son nuestros objetivos, tenemos pocos años de vida, seguimos creciendo, seguimos intentándolo, jugamos partidos competitivos. Si somos el segundo presupuesto, somos el segundo equipo. Y el año pasado terminamos segundas. Este año vamos terceras empatadas con las segundas. Cuando termine la liga estaremos en el segundo lugar y si es así, habremos conseguido nuestros objetivos", aseguró Toril.

Juanma Castaño analizó al equipo blanco en El Partidazo de COPE tras el partido sin entender la situación. "Me dice Arancha Rodríguez que el Real Madrid pierde seis millones con la sección femenina, pero yo hablo de otra cosa, de la imagen del Real Madrid, no lo pueden permitir. Tengo la inquietud de saber hasta cuando se va a mantener...".

