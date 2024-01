El Barcelona vuelve a golear al Real Madrid y jugará la final de la Supercopa contra el Levante

El Barcelona logró el pase a la final de la Supercopa de España, donde peleará por el título contra el Levante, tras demostrar una vez más que está un escalón por encima del Real Madrid, con quien aumenta su pleno de "Clásicos" ganados y al que esta vez ya había dejado fuera de combate a los cuarenta minutos.



Por entonces vencían las azulgrana por 3-0 tras un tanto de penalti de Mariona Caldentey, cometido sobre ella misma por Ivana Andrés. Fue otra estocada más para un rival que había empezado a ver ya todo cuesta arriba al encajar un par de tantos en apenas tres minutos, antes del primer cuarto de hora.

La propia Caldentey abrió la cuenta al sacar tajada de un esférico sin dueño posterior a un saque de esquina que peinó en el primer palo Patri Guijarro y que no acertó a despejar la defensa. Y Salma Paralluelo poco después amplió la renta cuando recibió un pase de Ona Batlle dentro del área, se dio la media vuelta, quebró a Kathellen y definió con el exterior del pie.



Previamente el Real Madrid, que había salido valiente, probó suerte con un tiro de Olga Carmona al lateral de la red. Y luego tuvo opciones de recortar distancias, sobre todo en otro golpeo de Carmona que sacó bajo los palos Lucy Bronze.



De haber acertado en alguna de esas oportunidades podía haber alterado el guión. Pero no lo hizo y no hubo perdón por parte de un Barcelona que pese al bajón que experimentó tras el 2-0 terminó por manejar el esférico a su antojo. De hecho estuvo cerca de hacer el cuarto antes del intermedio con un tiro de Batlle que se estrelló contra el larguero.

En ese contexto la segunda mitad pintaba a trámite. Sin embargo no bajó el pistón el conjunto azulgrana en el inicio, cercando de nuevo la portería de Misa. La canaria tuvo que intervenir con una buena parada para negarle el gol a Aitana Bonmatí en un mano a mano, pero no pudo evitar instantes más tarde el doblete de Paralluelo, aprovechando esta vez una gran asistencia en profundidad desde la derecha de Caroline Graham Hansen.



Comenzó entonces el Barcelona a pensar en la final y cambió de golpe a Paralluelo, Paredes y Caldentey. No se resintió pese a ello su dominio ante un contrario noqueado al que le costaba hilvanar un ataque peligroso y que encajó un gol más de Patri Guijarro, anulado por un fuera de juego previo.

FICHA DEL PARTIDO:

4 - Barcelona: Cata Coll; Bronze, Paredes (Martina, min.64), Engen, Batlle; Walsh, Guijarro, Bonmatí (Vicky, min.79); Graham Hansen (Brugts, min.74), Paralluelo (Oshoala, min.64) y Caldentey (Pina, min.64).

0 - Real Madrid: Misa; Oihane, Ivana, Kathellen, Carmona (Svava, min.74); Freja Siri, Toletti (Raso, min.83), Zornoza (Oroz, min.64); Caicedo (Moller, min.46), Athenea y Feller (Olaya, min.83).

Goles: 1-0, min.12: Caldentey. 2-0, min.15: Paralluelo. 3-0, min.39: Caldentey. 4-0, min.52: Paralluelo.

Árbitro: Marta Huerta de Aza (colegio tinerfeño). Sin amonestaciones.

Incidencias: encuentro de semifinales de la Supercopa de España femenina de fútbol disputado en el estadio de Butarque ante unos 7.000 espectadores. En la previa los dos equipos y el conjunto arbitral posaron con una pancarta con el lema #Hazteárbitra.