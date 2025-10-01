Juanma Castaño elogia la actitud de Simeone con dos de sus futbolistas: "Siempre habla de ellos"

El Atlético de Madrid sumó su segunda goleada en cinco días después de ganar 5-1 al Eintracht de Frankfurt en la 2ª jornada de la Champions League. Esta victoria es la primera de los rojiblancos en esta edición de la máxima competición europea, después de perder en su estreno ante el Liverpool.

El equipo del Cholo Simeone llegaba al partido después de la 'manita' que le hizo al Real Madrid el pasado sábado, al que ganó 5-2 en una gran segunda parte donde dominó por completo y pasó por encima de Xabi Alonso. Y esa inercia continuó desde el comienzo del partido ante el Eintracht, al que encerró en su área y al que ya ganaba 3-0 al descanso.

EFE Giuliano Simeone celebra el 4-1 del Atlético de Madrid al Eintracht de Frankfurt en la Liga de Campeones

En la victoria en el Metropolitano volvieron a destacar Julián Álvarez, que marcó un penalti a lo panenka y dio dos asistencias, y Giuliano Simeone, que ante el Real Madrid hizo un partidazo y que volvió a ser uno de los protagonistas con un gol ante los alemanes. Y, si ante el equipo blanco el capitán Koke destacó en el centro del campo, esta vez fue Griezmann el que volvió a marcar para alcanzar su gol número 200 con el Atlético de Madrid.

juanma castaño y el elogio a simeone

Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE, destacó la gran actitud del Cholo Simeone con Koke y Griezmann, a los que ha conseguido recuperar pese a estar, posiblemente, en su última temporada con los rojiblancos:

EFE Antoine Griezmann celebra su gol 200 con el Atlético de Madrid

"Para mí hay una cosa que ha hecho muy bien el Cholo, que es la gestión del papel de Griezmann y Koke en este equipo. Eran dos figuras que habían sido tan relevantes y tan importantes en el Atlético de Madrid que yo pensé que esta de la segunda actividad, que es un poco cuando no estás jubilado, pero estás en un paso previo a decir adiós y tienes que asimilar suplencias, no jugar partidos importantes, etc..., lo ha hecho increíble el Cholo, les ha dado un cariño en todo momento y siempre habla de Koke y Griezmann"