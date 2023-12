Juanma Castaño desvela lo que hace Manolo Lama con su lotería de Navidad: "Es lo único que me sorprende"

Uno de los eventos más esperados es cuando se acerca la Navidad es el Sorteo Extraordinario de Lotería. Para muchos es el inicio real de las fiestas con las que termina el 2023. Para este año se han puesto a la venta 185 millones de décimos. Los loteros no descansan hasta el último momento, el mismo 22 de diciembre, y con la compra online, localizar la administración que vende el número que quieres es más fácil. Pero El Partidazo de COPE y Tiempo de Juego tienen su propio suministrador habitual y Juanma Castaño desveló "lo único que le sorprende" de él cada año: Manolo Lama.

El premio Gordo de la Lotería de Navidad se decide por azar, a pesar de que hay gente que confía en la ayuda de las matemáticas. En COPE nadie se queda sin el tradicional décimo de la cofradía de Cabra, la localidad natal de Manolo Lama. Cada cual tiene sus rituales y su forma de atraer la buena suerte. Este nunca ha tenido detrás un gran premio, pero, por si toca, todos acuden al lugar de la redacción donde se sienta el narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego para hacerse con uno. Hasta los que habitualmente no compran.

Su lotería de Navidad

El sueño de muchos ahora mismo es conocer cuál será el número afortunado que se llevará los 400.000 euros del primer premio este año. Y es que, de entre los 100.000 que hay dentro del bombo, solo uno puede ser el ganador. A lo largo de la historia, el Gordo se ha repetido en dos ocasiones. El 15640 tocó en los años 1956 y 1978. El 20297 en los años 1903 y 2006. Si buscamos un número por el cual nunca ha empezado el premio más suculento de la Lotería de Navidad, ese es el 9. La que sí se ha repetido varias veces es una terminación concreta: el cinco en 32 ocasiones.





Hay personas que buscan siempre el mismo número, quienes escogen números de la suerte como el 22 o el 15 o, incluso, algunos que los compran en lugares donde ha habido alguna desgracia o desastre natural. El número de la lotería de la cofradía de Cabra de Manolo Lama no entiende de este tipo de supersticiones. Todos en El Partidazo de COPE y Tiempo de Juego se hacen con él con el objetivo de que el viernes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid dos niños de San Ildefonso canten las cifras que lo componen y repartan 400.000 euros al décimo.

"Es lo único que me sorprende"

Este miércoles en el programa salió a colación. "Por cierto, Lama, te voy a decir que el año pasado me prometiste lotería, pero claro, cumples con la lotería lo mismo que Juanma con el vino", comentaba en un aparte Miguel Rico, "Aquí hay para todos", decía Gonzalo Miró. El presentador se defendía y señalaba que "yo con el vino, tarde, pero cumplo". El narrador de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego también lo hacía: "Todos los compañeros de Barcelona que me han pedido de lotería tienen su décimo, por cierto, son 23 euros"

"De la lotería de Manolo Lama solo hay una cosa que me sorprende", destacaba Juanma Castaño después de que Miguel Rico y el periodista de Cabra resolvieran el entuerto, "que es que no haya subido": "O sea los 23, que nunca haya dicho, niño, hay que subirlo a 24, que es que en mi pueblo...". "Perdona", interrumpía Isaac Fouto, "hoy me ha dicho una persona": "¿Cuánto era, 25? Y le he dicho, son 23. O sea, porque se pensaba que había subido ya". El tertuliano de El Partidazo de COPE recibirá también su décimo que, ojalá, traiga la suerte a la redacción.