Juanma Castaño cuestiona a los aficionados de Real Madrid y Barcelona que creen en conspiraciones

Este martes, escuchamos unas declaraciones del presidente del Barcelona, Joan Laporta, criticando duramente la actuación del Santiago Bernabéu de este domingo, en el que el Real Madrid remontó contra el Almería para acabar ganando 2-3. Este encuentro estuvo muy marcado por la actuación arbitral de Hernández Maeso, que pitaba por primera vez al conjunto blanco y que vive su primera temporada en la Primera División. Maeso vio como el VAR rectificaba tres de sus decisiones, que acabaron siendo clave en el resultado final.

Cuando el Almería se puso ganando 0-2 en la primera parte, todo el mundo esperaba que el Real Madrid saliera tras el descanso como tantas veces ha hecho, acosando la portería del equipo que ocupa el último puesto en Liga y que todavía no conoce la victoria esta temporada. Pero nadie podía adelantar que serían 45 minutos que arrastrarían una polémica tremenda que sigue coleando y que, sin duda, de la que se seguirá hablando durante mucho tiempo.

Las tres polémicas del Santiago Bernabéu

El primer problema vino con un centro desde la izquierda y que Rüdiger y Joselu intentaron rematar de cabeza, pero el balón acabó dando en la mano de Kaiky. El árbitro principal no vio nada, pero Hernández Hernández le llamó al apreciar que esa mano podía ser penalti, decisión que acabó tomando Maeso. El equipo andaluz critica que, antes de esa mano, hay un empujón de Joselu sobre Kaiky y que es lo que provoca el golpeo con la mano.

Poco después, el Almería parecía despertar de la presión blanca con un robo de balón de Lopy a Bellingham. La jugada acababa con un gol de Arribas, ex canterano del Real Madrid, pero desde la sala VOR se volvía a llamar a Hernández Maeso para revisar una falta clara del jugador del Almería sobre Bellingham, que suponía la anulación del gol de los andaluces.

La tercera polémica llegó con el que acabó siendo el empate a dos. Un centro desde la derecha lo remataba Vinicius tirándose en plancha y golpeando con el brazo el balón. Aunque el árbitro anulaba en primera instancia el tanto, Hernández Hernández le llamaba para que revisara la imagen en el monitor del VAR, tras lo cual dio validez al empate por pensar que el balón golpeaba en el hombro y no con la parte del brazo con la que sería ilegal el gol. La polémica llega porque, una imagen emitida más tarde, cuando ya se había tomado la decisión, revelaba que Vinicius podía haber golpeado con el brazo y, por lo tanto, podía haber sido ilegal.

Las duras palabras de Joan Laporta

Sobre todo esto habló Joan Laporta este martes en Mundo Deportivo, afirmando que “la competición está adulterada. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Ahora bien, también tengo que decir nosotros estamos acostumbrados a esto”. Además, sobre el gol anulado por una falta a Bellingham que parece bastante clara, dijo que le parecía gol legal porque “Bellingham agarra de la camiseta al jugador contrario. Hay un detalle que para los que hemos jugado al fútbol creo que esto es ilustrativo: cuando Bellingham está en el suelo mira así de reojo al árbitro, como diciendo “a ver si lo he engañado o no lo he engañado”. Y la jugada luego sigue y es un gol para mí legal".

Juanma Castaño, contra las conspiraciones

El director de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, fue muy crítico con los aficionados más radicales del Barcelona y del Real Madrid. Juanma se refirió a los azulgranas que dice, como Joan Laporta, que esta liga esta adulterada en favor del Real Madrid; y a los madridistas que hablan de la gran polémica de Negreira: "A Laporta le viene muy bien porque ganó las elecciones diciendo que iba a renovar a Messi y poniendo una lona al lado del Santiago Bernabéu. Esas cosas le funcionan muy bien. Hay gente que piensa que el Barça de Guardiola ganó por Negreira; son igual de necios".

