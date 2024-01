Laporta: "La competición está adulterada"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ofreció una entrevista en Mundo Deportivo tras la polémica surgida este fin de semana en el Real Madrid - Almería, con las tres intervenciones del VAR que se produjeron con el penalti por mano de Kaiky, el gol anulado a Arribas por una falta sobre Bellingham y el gol dado a Vinicius tras marcar con el brazo.

La dura acusación de Joan Laporta

Laporta habló muy claro sobre que "la competición está adulterada": "Hombre, con estos resultados sí, porque es que no es sólo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Ahora bien, también tengo que decir nosotros estamos acostumbrados a esto, ¿eh? Ya de siempre luchamos contra los elementos, que sabemos cuáles son. Pero es que esta vez estaban siendo demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación. Además, sobre todo me preocupa la moral de nuestros jugadores, porque al acabar el partido del Benito Villamarín, donde hicimos un buen juego y estamos orgullosos de cómo fue porque se marcaron goles, vi a los jugadores preocupados por lo del Bernabéu. Y claro, como club, tenemos que tomar cartas en el asunto. Yo soy un presidente que no me escondo de afrontar las situaciones y pienso que tengo que alzar la voz en este caso porque veo una injusticia y al ver esta injusticia la denunciamos y queremos que los que tienen la responsabilidad de solucionar este tema tomen cartas del asunto y tomen decisiones para corregirlo".

La polémica del VAR en el Real Madrid - Almería

El domingo por la noche pudimos escuchar las conversaciones entre el árbitro principal, Hernández Maeso; y el del VAR, Hernández Hernández. Además, este lunes, el periodista Gerard Romero emitió una filtración de la conversación entre los dos árbitros en una polémica acción en la que Vinicius golpeaba a Pozo. Y este martes, también sacó otra en la que el agredido era Ceballos.

El presidente de Barcelona analizó las intervenciones del VAR en el Bernabéu: "Aparte de que los dos goles del Madrid fueron precedidos el primero de una falta y el otro de un gran zamorana, en el gol anulado al Almería veo que Bellingham agarra de la camiseta al jugador contrario. Hay un detalle que para los que hemos jugado al fútbol creo que esto es ilustrativo: cuando Bellingham está en el suelo mira así de reojo al árbitro, como diciendo “a ver si lo he engañado o no lo he engañado”. Y la jugada luego sigue y es un gol para mí legal".