Juanma Castaño cuenta la anécdota del día en el que Paco González le pegó en directo en la radio: "Lo merecía"

La vida unió a Paco González y Juanma Castaño hace mucho tiempo. La cantidad de horas que han compartido en antena es incalculable, lo mismo que sucede con todas las anécdotas que han vivido tanto en antena como fuera de ella. El director de 'Tiempo de Juego' y el presentador de 'El Partidazo de COPE' tienen en común, entre otras cosas, que son líderes de sus franjas. Y lo son, aunque hubo un día que uno casi sabotea al otro en antena durante una importante entrevista, tal y como explicó en el programa de esta noche.

El 'Tiempo de Opinión' de 'El Partidazo de COPE' venía de hablar con Pino Zamorano. El exarbitro de Primera y Segunda División que estuvo arbitrando durante quince años en la 'era Negreira', ha sido noticia este lunes por el llamativo titular que saca 'OK Diario' de una entrevista que le realiza al ex colegiado madrileño: "El objetivo del Barça era influir en nosotros". "Después de una entrevista tan larga, el periodista ha puesto su matiz", concretó después, con Juanma Castaño. Tras una larga conversación con más titulares, los tertulianos consensuaron que bien podía hacer la labor de analista arbitral.

Tras este comentario, Elías Israel trajo a colación la anécdota de Juanma Castaño con Paco González que había contado esta misma noche en el programa de Anne Igartiburu en 'Telemadrid', '10 Momentos', El presentador de 'El Partidazo de COPE' pensaba que todo el mundo conocía esta historia, que no se había descubierto en la entrevista con la comunicadora, pero todos los tertulianos coincidieron al comentar que no la conocían. Es por lo que todos le pidieron que la contara en antena para que los oyentes supieran de lo que hablaban.

La anécdota

Juanma Castaño explicó la anécdota: "No hubo sangre, pero fueron golpes en serio. No fue una cosa de un golpecito. Estaba entrevistando Paco a María Teresa Rivero, la presenta el Rayo Vallecano, y debajo de la mesa tenemos una ruedita de volumen para los auriculares de cada locutor. Yo me confundí de rueda de volumen, en lugar de la mía, estaba manipulando la de Paco. Estaba subiendo y bajando el volumen y Paco pensó que se estaba yendo la emisión de María Teresa Rivero. Hasta que ya le quite el volumen del todo y entonces Paco dice: nada hemos perdido la comunicación con la presidenta del Rayo".

"Le dicen los técnicos que no, que está hablando y que es él que no oye. De repente mira a ver qué pasa y me ve debajo de la mesa. Cuando me ve debajo de la mesa, me empezó a dar puñetazos porque vio que era yo el que me había cargado la conexión. Pero puñetazos, o sea, con el puño cerrado y con fuerza", concreta el presentador de 'El Partidazo de COPE'. Dani Senabre le preguntó a Juanma si consideraba que se los merecía. El presentador lo asumió: "No le dije ni pío".