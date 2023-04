Pino Zamorano: "Los árbitros coincidimos en que Negreira ha vendido humo y el Barça lo compró a precio de oro"

El ex árbitro de Primera y Segunda División, Alfonso Pino Zamorano, que estuvo arbitrando durante quince años en la 'era Negreira', ha sido noticia este lunes por el llamativo titular que saca OK Diario de una entrevista que le realiza al ex colegiado madrileño: "El objetivo del Barça era influir en nosotros".

"Después de una entrevista tan larga, el periodista ha puesto su matiz", concretó después, con Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE.

La sincera opinión de Pino Zamorano sobre el 'Caso Negreira'

Pino Zamorano tiene bastante claro de qué va el llamado 'Caso Negreira'. Por supuesto que no cree que el Barça lograse una influencia tan importante como se puede creer sobre los árbitros a través de los pagos al ex vicepresidente del CTA: "Yo lo que creo es que el Barça lo que pretendía era allanar el camino, por el sentimiento que se tiene en el mundo del fútbol de que los árbitros podamos perjudicar a un equipo en concreto, y por qué no, el Barça quiso intentar que los arbitrajes no le perjudicaran".

El madrileño arbitró al Barcelona en siete ocasiones: en seis partidos de Liga y uno de Copa. Precisamente, en El Partidazo de COPE, se refirió a ese duelo copero en el que el Barça cayó ante el Figueras: "En ninguno de esos partidos me dijeron que me portara bien con el Barça. De hecho, en la entrevista me preguntaron por un Barcelona - Betis en el que el Betis terminó empatando 3-3, en un partido muy polémico, pero también tengo que decir que arbitré un Figueras - Barcelona donde ganó el Figueras. A nosotros nadie nos ha dicho nunca qué tiene que hacer, quién tiene que ganar o quién tiene que perder porque si no, alguno de nosotros lo habría dicho. Y yo, que siempre he tenido fama de hablar claro, lo habría dicho".

Recuerda que su trato con Enríquez Negreira fue simplemente cordial: "una relación a nivel personal. En las concentraciones cuando nos veíamos con la Junta Directiva del CTA, 'hola y adiós'. Era un trato cordial, y nadie podía imaginar esto".

Pino Zamorano recordó que, dentro de las atribuciones que Negreira tenía en el CTA, una era la de portavoz: "una vez subían o bajaban los árbitros, él hacía de portavoz, pero no los decidía directamente".

El 'Caso Negreira' ha sido tema de conversación en las últimas semanas entre árbitros y ex árbitros, como es el caso de Pino Zamorano: "Sí, es algo que hemos comentado. Y te soy sincero: todos coincidimos en que Negreira ha vendido humo y el Barça lo ha comprado a precio de oro".

Además, tiene la seguridad de que ninguno de sus ex compañeros saldrá reconociendo haber recibido dinero para manipular un partido a favor del Barcelona: "Es imposible que salga, sinceramente, porque la sensación que tengo es la de que eso no ha ocurrido".