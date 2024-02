Juanma Castaño compara a Brahim con uno de los mejores jugadores del mundo: "Me recuerda..."

Brahim fue el gran protagonista de la victoria del Real Madrid ante el Leipzig. Junto con Lunin, que salvó al equipo con nueve paradas, Brahim fue clave con un golazo que acabó siendo el único tanto del partido y con el que los blancos irán con ventaja al Santiago Bernabéu el miércoles 6 de marzo. Hay que reconocer que el portero ucraniano volvió a dar la razón a Ancelotti cuando le ha puesto por delante de Kepa, a pesar de que el italiano confiaba al principio muchísimo más en el portero español pero que ha acabado cambiando de idea por las grandes actuaciles de Lunin.

Lunin, en el gol anulado al Leipzig (Cordon Press)





En el minuto 49, el malagueño cogió la pelota en la banda derecha y se marchó de tres futbolistas del Leipzig que intentaron tirarle pero que no pudieron, hasta que llegó a la frontal del área y marcó con un gran disparo con rosca. Paco González alucinaba en Tiempo de Juego con el gol: "Su mejor gol en el Real Madrid, con un jugadón previo; se va de uno que le pega una patada cayéndose al suelo pero se levanta, se va de otro, Xavi Simons que le empuja pero sigue, evita al tercero y clava el gol. Ha sido una jugada muy messianesca y desde la derecha. Le prefiero en la derecha porque desde ahí es desde donde las lía casi siempre; el gol es para enmarcar, uno de los mejores goles del Madrid de la temporada".

Brahim daba el susto antes de terminar el partido, cuando tuvo que retirarse cojeando después de sufrir un pinchazo muscular. El autor del gol de la victoria contra el Leipzig (0-1), aseguró que notó “un golpe” y que no sabe si se le “subió el sóleo” de la pierna derecha, pero que confía en que las pruebas que le realicen el miércoles concluyan que no es “nada” grave. “Ahora mismo no sé qué tengo. He notado un golpe y no sé si se me subió el sóleo. Mañana haremos pruebas y no será nada”, explicó en Movistar Plus.

Después del gol, Paco abría el debate sobre si Brahim debía ser titular por delante de Rodrygo. En el partido ante el Leipzig, había sido titular gracias a la lesión de Bellingham, que será bajas las tres próximas tres semanas por un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo. El director de Tiempo de Juego afirmaba que “Yo le veo más como sustituto de Rodrygo que como sustituto de Bellingham; me gusta más en el extremo derecho que como falso '9', que hoy estaba ahí más incómodo. No está dotado para hacer de Bellingham, yo no sé cuál es su pierna buena porque es un virguero en el área. Ahora está en mejor momento que Rodrygo”.

Leipzig (Germany), 13/02/2024.- Real Madrid'Äôs Brahim Diaz celebrates after scoring the 1-0 lead during the UEFA Champions League Round of sixteen first leg soccer match between RB Leipzig and Real Madrid in Leipzig, Germany, 13 February 2024. (Liga de Campeones, Alemania) EFE/EPA/FILIP SINGER





Para Roberto Morales no hay debate porque insistió en que Carlo Ancelotti confía ciegamente en Rodrygo, como demostró en el comienzo de la temporada, cuando el brasileño estuvo varios partidos sin marcar gol pero en el que el entrenador italiano le siguió dando la confianza y donde no le sacó del once titular: “Para Ancelotti este debate no existe, es un debate totalmente periodístico. Para él, Rodrygo está muy por delante de Rodrygo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Juanma Castaño se rinde ante Brahim

Juanma Castaño elogió el golazo de Brahim pero, además, afirmó que viéndole en varias jugadas del partido le recordaba a una de las mayores estrellas mundiales del fútbol, o la mayor: Leo Messi. El director de El Partidazo de COPE dijo que “Paco dice que hay mucha gente que reclama a Brahim como titular. A mi me recuerda muchísimo corriendo y en muchos gestos a Messi. Hay cosas de él, como el tren inferior o lo difícil que es tirarle cuando conduce el balón; me produce muy bueno”.