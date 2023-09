Juanma Castaño comenta las declaraciones de Carvajal sobre Jenni Hermoso: "No es lo mismo"

Han pasado ya tres semanas desde que España tocó el cielo en Sídney, cuando la Selección femenina de fútbol se proclamó campeona del Mundo. Una estrella en el pecho que ha pasado a un segundo plano en este mes, debido a uno de los momentos más polémicos en los últimos años en el fútbol español:el beso del presidente, ahora inhabilitado, de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a Jenni Hermoso, en la euforia de la celebración por el Mundial.

Un gesto que ha provocado la indignación de la clase política durante estas semanas, y que ha acabado en la inhabilitación de Rubiales... y posiblemente, en algo más. Jenni Hermoso ha presentado una denuncia contra el mandatario al entender que el beso no fue consentido. Una posición de defensa a la jugadora unánime por todo el fútbol femenino español y por gran parte de la sociedad.

Sin embargo, durante este miércoles, la nueva polémica ha llegado por las declaraciones de Dani Carvajal, en las que en gran parte defiende a Luis Rubiales por los "malos momentos" que ha pasado durante estos meses: "En ningún momento he dicho que Jenni no sea víctima, digo que tiene que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima y culpable a nadie. Si está pasando un mal momento, entiendo que hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona. Tampoco creo que Rubiales esté pasando momentos agradables".

El comentario de Juanma Castaño sobre las declaraciones de Carvajal

Durante El Partidazo de COPE, fue Juanma Castaño, el presentador del programa, el que sacó estas declaraciones a debate entre los contertulios, en el mismo día en el que Jenni Hermoso presentó la denuncia formal contra Luis Rubiales.

Unas palabras que no han pasado desapercibidas, y que encima llegan después de unas polémicas disculpas del seleccionador nacional del equipo masculino, Luis de la Fuente, que aplaudió el discurso de Luis Rubiales en la Asamblea General.

Junto a ello, en este mismo día, la Federación oficializó que Montse Tomé, una de las asistentes de Jorge Vilda que también aplaudió las palabras de Luis Rubiales, pasaba a ser la seleccionadora del equipo femenino. Un tema polémico, ya que Andrea Peláez confirmó en El Partidazo de COPE que las jugadoras de la selección creen que es un cambio "insuficiente", al esperar un giro radical y no una solución continuista. Montse Tomé ha sido una pieza importante del organigrama de Jorge Vilda durante estos años.

Escucha la opinión de Juanma Castaño en El Partidazo de COPE al respecto de las palabras de Dani Carvajal en rueda de prensa.

Audio





El debate en El Partidazo de COPE sobre las declaraciones de Dani Carvajal

No solo fue Juanma Castaño el que se pronunció al respecto de estas palabras de Dani Carvajal, sino también los contertulios de El Partidazo de COPE. Elías Israel, Santi Cañizares, Roberto Palomar, Dani Senabre y Rubén Martín analizaron estas palabras del lateral que están generando cierta controversia.

Hubo división de opiniones entre los mismos tertulianos sobre sus palabras. En concreto, Carvajal introdujo asuntos como la presunción de inocencia, mientras aseguraba que no quería que se creyese "en ningún momento" que él decía que Jenni Hermoso no sea víctima. Además, el jugador del Real Madrid también quiso mencionar que Luis Rubiales siempre ha tenido "un trato excepcional" con él, algo que no todos se han tomado bien por ser un tema tan sensible que sigue caliente, muy caliente.

Escucha el debate en El Partidazo de COPE sobre las palabras de Dani Carvajal al respecto de Luis Rubiales y Jenni Hermoso.

Audio









Escucha el programa completo de El Partidazo de COPE de este miércoles, 6 de septiembre