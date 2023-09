De la Fuente explica sus aplausos a Rubiales: "La situación me superó, no estaba preparado"

El seleccionador español ha dejado claro que "no tengo que dimitir, tengo que pedir perdón". "Cometí un error humano, pero si pudiera volver atrás no lo cometería. Estoy del lado de la igualdad y el respeto. Todos debemos mejorar en esa materia y en ese proceso estamos", ha explicado. Además, ha apuntado que "no se ha sentido traicionado por Rubiales", aunque "llegue a la Asamblea pensando que era una dimisión y entré en shock cuando ví que no era así".

"Estábamos todos los trabajadores de la RFEF que pensábamos que íbamos al cese de un presidente y nos encontramos con algo diferente. Fue una situación que me superó", ha repetido. "Cuando salí de allí, reflexioné y me ví en las cámaras me di cuenta de la dimensión de la situación y su realidad", explicó el seleccionador español ante la polémica de sus aplausos.

"Cuento con el apoyo del presidente de la RFEF y de los presidentes de las Territoriales, sin ese apoyo no estaría allí", ha asegurado sobre su permanencia en el cargo. "Aplaudí por el contexto en el que estaba, nunca había vivido esa situación de estrés emocional. No tengo los conocimientos literarios que tenéis los periodistas, necesité un tiempo para elaborar un comunicado", ha dejado claro sobre por qué aplaudió y por qué tardó tanto en emitir su comunicado.

Comunicado leído por el seleccionador español

"Ante la repercusión social, mediática y política que han tenido mis aplausos quiero explicar la situación allí vivida. He recibido duras críticas por ello. Pienso que son totalmente merecidas, lo lamento, las comprendo y pido perdón por ellas. Acudí a una Asamblea convencido de que asistiamos a un acto protocolario de un presidente, pero se transformó en una situación que nos superó a mucho y para la que no estaba preparado. Repito mis disculpas.

Siempre he estado y estaré del lado de la igualdad y el respeto. Siempre he tenido un comportamiento intachable. Ni Jenni ni el resto de sus compañeras son responsables de lo que allí aconteció. Quiero reiterar mi felicitación a las jugadoras y todo su cuerpo técnico y me encantaría pasar página de este desagradable incidente".