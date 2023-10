Juanma Castaño avisa de la importancia del partido del Real Madrid en Nápoles: "El segundo"

El Real Madrid se enfrenta este martes al Nápoles en la segunda jornada de la Champions League. El partido, que se jugará en el Estadio Diego Armando Maradona, llega después de la sufrida victoria de los blancos en la primera jornada ante el Unión Berlín, partido que ganaron gracias a un gol de Bellingham en el último minuto. El Grupo C, en el que está encuadrado el equipo blanco, está liderado por el Nápoles que ganó al Braga 1-2, y empatado a puntos con el equipo de Carlo Ancelotti. El equipo portugués y el Unión Berlin son los colistas con cero puntos.

El Real Madrid sufrió para vencer por la mínima al Union Berlín.EFE





El Real Madrid encara este encuentro con las bajas de tres pilares, dos de ellos defensivos. Sin Thibaut Courtois, Eder Militao y David Alaba. Arda Güler es el cuarto jugador que completa la lista de lesionados del Real Madrid. La buena noticia es que el entrenador del equipo blanco podrá contar con dos jugadores esenciales y con algunos jugadores del Real Madrid Castilla.

Las dudas con Luka Modric

Para este partido, Luka Modric ha sido protagonista después de haber sido suplente en los dos últimos encuentros, ante Las Palmas y Girona. Esta suplencia viene después de ser titular junto a Toni Kroos en la derrota ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Según Miguel Ángel Díaz, el croata nunca había sido dos partidos seguidos suplente y, este martes, podría cumplir su tercer encuentro consecutivo empezando desde el banquillo.

Toni Kroos y Luka Modric.EFE





Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha sido preguntado en la rueda de prensa previa al partido por esta anomalía con Modric y el italiano le ha querido restar importancia: "Es bastante sorprendente que Modric no tenga el mismo papel que en el pasado, pero jugó el primer partido de 'Champions' y el derbi (contra el Atlético de Madrid). Simplemente la competencia en el campo es muy alta, a veces puede pasar que esté en el banquillo. No tenemos problema con él y él no tiene problemas con nosotros. Le tengo gran respeto, pero a veces tengo que tomar decisiones que cuestan mucho. No hay nada nuevo, es solo una decisión técnica de estos dos partidos y que puede cambiar mañana. Un día es Modric, otro Kroos, otro Camavinga...Cada partido hay alguien que se queda en el banquillo, son siete (centrocampistas) y sólo cuatro juegan".

Polémica entrada de Nacho a Portu

Las últimas horas del equipo blanco también han estado marcadas por la polémica tras la dura entrada de Nacho a Portu en los minutos finales del Girona - Real Madrid. Los blancos ganaban ya claramente 0-3 y el defensa lesionaba a Portu, que se lo tuvieron que llevar en camilla, después de tirarse al suelo y golpear la pierna del jugador del Girona. Aunque al principio el árbitro le enseñó la tarjeta amarilla, el VAR hizo que revisara la jugada en el monitor y acabó cambiando de idea y mostrándole la tarjeta roja. Según ha informado Isaac Fouto, en

El capitán del Real Madrid ya se disculpó con Portu en la misma noche del sábado cuando el jugador acudió directamente de Montilivi al hospital. Una disculpa que horas más tarde la hizo pública a través de las redes sociales: "Quiero pedir disculpas a Portu por una acción involuntaria en el partido. Hoy y en toda mi carrera nunca tuve la intención de hacer daño a nadie. Ojalá puedas recuperar bien y rápido".

Además, por parte del Real Madrid, su director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño, también se puso en contacto con el jugador para preguntar por su estado y para disculparse en nombre del equipo blanco, tal y como confirmó Arancha Rodríguez en Deportes COPE.

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño habló de la importancia del partido que jugará el Real Madrid ante el Nápoles.