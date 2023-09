Bellingham sigue bendecido y rompe el muro del Union en el último minuto

ASÍ HEMOS VIVIDO EN TIEMPO DE JUEGO LA RETRANSMISIÓN DEL REAL MADRID 1 - 0 UNION BERLIN

Manolo Lama: "Pepe se ha vestido de Bellingham y ha dicho 'el gol lo voy a meter yo'" El narrador de Real Madrid en Tiempo de Juego analizó la sufrida victoria de los blancos en su estreno en la Champions esta temporada ante el Unión Berlín. 20 sep 2023 - 20:48

























NACHO: "Lo importante era sacar los tres puntos en un partido complicado. Hemos hecho un partido muy completo, de muchos remates. Hemos estado pendientes de sus contras. Podríamos haber ganado antes, pero así es el fútbol"

POLI RINCÓN: "El segundo tiempo del Madrid ha sido sublime. 23 tiros, 8 a puerta, dos palos, 16 córneres... qué pega le vas a poner. 3 puntos para casa, que es lo importante"

MANOLO SANCHÍS: "Ha sido un trabajo de 90 minutos. El segundo tiempo del Madrid ha sido fantástico, desde que Modric ha empezado a jugar. Podría haber llegado el gol antes. Es un partido que ha habido que trabajarlo mucho. Ha hecho mucho mérito"

MANOLO LAMA: "El mejor, como siempre, Bellingham. Increíble"

¡FINAL DEL PARTIDO! EL REAL MADRID GANA EN EL ÚLTIMO MINUTO CON GOL DE BELLINGHAM.

94' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID! ¡GOL DE JUDE BELLINGHAM EN EL 94'! INCREÍBLE. Se queda el rechace en el último minuto al inglés tras el disparo de Valverde. No hay fuera de juego. TREMENDO.

93' | Disparo de Valverde que choca en un defensa del Union. Centro de Kroos después que acaba en córner.

92' | Se duele Bellingham por una falta del Union. Va Kroos a centrar. Ojo al balón parado.

90' | Centro de Fran García que acaba en córner para el Real Madrid. Se acaba el tiempo.

89' | Va a añadir cinco minutos el colegiado. Busca el Madrid el gol a la desesperada.

86' | No dispara Valverde desde la frontal y decide abrir para la derecha. Después, falta en ataque de Lucas Vázquez.

85' | Atrapa Ronnow un remate de primeras de Rodrygo tras controlar con la espuela. No lo encuentra, no.

83' | Falta en ataque de Bellingham sobre el portero, que protesta el Real Madrid al entender que no había nada.

81' | ¡FUERA JOSELU! ¡VAYA CENTRO DE BELLINGHAM! ¡INCREÍBLE QUE NO HAYA ENTRADO ESO! Se anticipa al central el delantero blanco pero se marcha fuera por poco. Es increíble las que está consiguiendo sin suerte Joselu.

79' | Cambio en el Union Berlin: se marchan Bonucci y Becker entran Jaeckel y Fofana. En el Madrid, se marcha MODRIC y entra BRAHIM DIAZ.

78' | Saca Lucas por accidente un remate de Joselu. Después, ocasión de Rüdiger. Va a entrar Brahim.

77' | Dos córneres seguidos del Real Madrid. El colegiado habla con Joselu y parece que no hay penalti.

76' | ¡PIDE PENALTI EL REAL MADRID! Remate de Joselu que da en la mano de Bonucci. No ha pitado nada. Habrá que ver el VAR.

PEDRO MARTÍN: "Es involutaria. No es nada"

75' | Pedía falta en un contragolpe del Union el Real Madrid. Saca perfectamente Alaba en una entrada a Volland.

74' | ¡Fuera Rüdiger! Remate de cabeza que se fue fuera en una mala salida de Ronnow. Casi se come el centro.

73' | Ooootro córner más tras un centro de Rodrygo por la derecha. Pedía falta el Union Berlin. Impecable Bonucci.

71' | CAMBIO en el Real Madrid: se marcha NACHO y entra FRAN GARCÍA. Cambio ofensivo, con Alaba volviendo a ser central.

70' | Centro de Valverde que despeja la defensa del Union. Después, Nacho corta bien a Volland en un intento de contragolpe. Va a entrar Fran García.

69' | ¡NO SE LO ESPERABA RODRYGO! Pase largo de Bellingham que no se espera el brasileño y no consigue controlar bien delante del portero. 20 minutos para evitar el empate.

68' | ¡OTRO PARADÓN DE RONNOW! Disparo desde la frontal de Modric que vuelve a sacar el noruego. No llega el gol.

POLI RINCÓN: "Son demasiadas ocasiones ya"

MANOLO LAMA: "Se ha colocado Modric donde quiere y está muy bien"

65' | ¡CASI BECKER! Centro para Volland que no llega por poco al delantero del Union. Buscan el contragolpe para hacer daño.

63' | CAMBIOS en el Real Madrid: entran KROOS y VALVERDE y se marchan CAMAVINGA y TCHOUAMÉNI. Cambios en el centro del campo del conjunto blanco. También cambios en el Union Berlin: entran Volland y Aaronson por Behrens y Laïdouni.





62' | Casi consigue Bellingham que pase un balón peligroso para Rodrygo, pero la defensa del Union Berlin está inflexible. Después, pedía penalti Joselu por mano, pero había fuera de juego. Va a haber cambios.

60' | ¡AL PALO JOSELU! ¡QUÉ REMATE DEL DELANTERO BLANCO! Centro que coge con la cabeza y que Joselu manda al palo derecho. Segundo palo en la segunda parte para los blancos. No entra, no.

59' | Pase con el exterior de Modric para Alaba al que no llega el austríaco por poco. No está fino el croata hoy.

58' | Falta de Rüdiger ante Becker, en una acción bastante protestada por el Union Berlin.

POLI RINCÓN: "Tienen que entrar Kroos y Valverde"

55' | Sigue tocando el Real Madrid. Está bastante incómodo ahora el Union Berlin pese a que vuelvan a juntar líneas.

53' | Falta en ataque de Camavinga a Laïdouni, Ahora sí que el Real Madrid está embotellando al Union.

52' | ¡PARADÓN DE RONNOW A JOSELU! Remate de primeras con la derecha del delantero centro blanco que obliga al portero noruego a sacarla de bocajarro. Llegan las ocasiones del conjunto blanco.

51' | Despeja ahora la defensa del Union Berlin un centro de Alaba. Está incansable el hoy lateral zurdo del Real Madrid. Ahora, Rodrygo consigue otro córner para el Real Madrid.

MANOLO LAMA: "El gol del Real Madrid está al llegar"

50' | ¡PARADÓN DE RONNOW! ¡Y AL PALO RODRYGO! ¡FUERA CAMAVINGA! Triple ocasión del Real Madrid. El brasileño se quedó solo ante el portero del Union Berlin en dos ocasiones, y después el rechace le quedó al francés que dispara fuera. Tremenda la que ha tenido el Real Madrid.

49' | ¡Casi Rodrygo! Pase de la muerte del brasileño para Bellingham, pero acaba despejando la defensa del Union Berlin. Primer acercamiento peligroso de los blancos en la segunda parte.

48' | Le gana la posición Lucas Vázquez a Laïdouni cuando el tunecino se colaba en el a´rea del Real Madrid.

47' | Tira Juranovic desde un lateral y el balón se va fuera de la portería de Kepa por poco. Primer aviso del Union Berlin.

POLI RINCÓN: "No me gusta cómo está el partido para el Real Madrid"

46' | Toca el Real Madrid en este inicio de la segunda parte. Tiene que encontrar más ocasiones arriba en la segunda parte. Falta de Bellingham sobre el central Doekhi.

¡COMIENZA LA SEGUNDA PARTE! Mueve la pelota el Union Berlin.





Ya saltan los jugadores del Real Madrid y del Union Berlin. Va a comenzar la segunda parte. Sin cambios en ninguno de los dos equipos.

¡DESCANSO! REAL MADRID 0 - 0 UNION BERLIN. El Real Madrid ha sido superior, pero no puede con una gran defensa del Union que, encima, ha empezado con peligro en su debut en la Champions. Sin embargo, le cuesta crear ocasiones a los blancos.

PACO GONZÁLEZ: "Mucha voluntad, poco fútbol, truño"

MANOLO LAMA: "Yo me quedo con Joselu, y de ellos, me ha gustado bastante Kral"

44' | Remata arriba Alaba. Se añaden dos minutos al partido.

MANOLO SANCHÍS: "Se queda siempre corto últimamente Modric"

43' | A punto de llegar al descanso. El Madrid busca el primero tras ser superior. Séptimo córner tras un despeje de Diego Leite.

PACO GONZÁLEZ: "¿Cuánto le queda a Vinicius? Es clave en estos partidos"

MIGUELITO: "Como pronto, para el partido ante el Nápoles"

40' | Se vuelve a doler Kral, el jugador que recibió la falta de Tchouaméni. Le atienden los servicios médicos. Calientan varios jugadores del Union Berlin.

MIGUELITO: "Vaya chapa que le está echando Rüdiger a Tchouaméni"

38' | 11 ocasiones del Real Madrid, por 3 del Union Berlin, según las estadísticas de la UEFA. Dominio claro. Por cierto, marea roja en la grada visitante del Bernabéu.





37' | Ya van seis córneres para el Real Madrid, por uno solo del Union, que empezó atrevido, pero ha ido para abajo. Despeja de nuevo la defensa del Union. Dispara fuera Tchouaméni desde fuera.

35' | Amarilla para Tchouaméni tras cortar un contragolpe de Kral. Patada dura del francés.

PACO GONZÁLEZ: "Eso es naranja"





34' | Otro saque de esquina para el Madrid, tras otra internada de Alaba. Muy activo el austríaco en el inicio de partido.

33' | ¡Se escurrió Bellingham! Buen centro de Lucas Vázquez que acaba en el inglés, pero se resbala. Después, disparo lejano de Nacho que se marcha fuera.

32' | Embotellado el Union Berlin en estos primeros momentos. Camavinga intentaba filtrar un pase, pero no lo consigue.

POLI RINCÓN: "Me voy a meter en un charco, pero no me está gustando el Madrid. Modric perjudica a Bellingham. Se mete en su zona. Ninguno aprovecha sus espacios

MANOLO SANCHÍS: "Bellingham se convierte más peligroso 20 metros adelante"

31' | Vuelve a despejar la defensa del Union Berlin, que está impecable en esta media hora en el Bernabéu.

30' | Internada por la izquierda de Alaba que acaba en otro córner. Ya van cuatro saques de esquina para el Real Madrid.

29' | Juranovic no consigue despejar y la pelota acaba en córner. Otro saque de esquina para el Real Madrid.

28' | Centro de Alaba que despeja Bonucci. Está centrando mucho el Madrid para buscar a Joselu.

27' | Pase de Rodrygo por encima de la defensa buscando a Bellingham que acaba despejando Bonucci.





26' | Falta de Leite a Modric cerca del centro del campo. Se quejaba el croata desde el suelo.

25' | Intenta rematar Laïdouni en el centro del área, pero no lo hace bien por poco.

PACO GONZÁLEZ: "No me está gustando el Madrid ni en defensa ni en ataque"

24' | Tira fuera el balón Diego Leite y pide que se lo devuelvan. Lo hace Bellingham, pero hay pitidos por parte de la afición local.

23' | Remata arriba y cayéndose Joselu de cabeza, pero se marcha por encima de la portería.

MIGUELITO: "Está rematando todo Joselu, lleva ya tres remates"

22' | Córner a favor del Real Madrid tras un centro por la derecha de Modric. Veremos a balón parado.

21' | El disparo de Alaba se marcha directamente por encima de la portería del Union Berlin.

20' | Falta cerca del área sobre Bellingham de Kral. Va a buscar el golpeo lejano Alaba.

MANOLO SANCHÍS: "El Union Berlin está ralentizando mucho el juego del Madrid"

19' | Se planta el Real Madrid en campo contrario. Ha bajado bastante la intensidad.

PACO GONZÁLEZ: "Joselu es más importante que Rodrygo en el Madrid ahora mismo"

MANOLO LAMA: "En todos los partidos del Madrid de este año ha sufrido"

16' | Pase erróneo de Bellingham cerca del área que acaba en manos del portero Ronnow. Pensaba que Rodrygo le iba a seguir el desmarque.

MANOLO LAMA: "Bellingham es humano, sorpresa"

15' | Centro al punto de penalti que acaba despejando Alaba. Balón largo del portero para Behrens, el delantero, que acaba atrapando Kepa de portería a portería.

14' | Sale Rüdiger para vitar un balón para Gosens por la banda izquierda. Después, Modric tapa y es córner para el Union Berlin.

13' | Toca el Real Madrid, buscando bajar el ritmo del partido tras las acometidas del Union Berlin.

MANOLO LAMA: "Pepe me pregunta si está mamoneando el Madrid, Poli"

POLI RINCÓN: "No está mamoneando el Madrid, Pepe, no está mamoneando"

12' | Disparo de Bellingham que se marcha desviado. Pedía falta el inglés, que acaba cayendo mal en el disparo desde fuera. Pita saque de puerta el colegiado.

10' | Fallo de Camavinga en el centro del campo. Después, Tchouameni barre a Behrens, y pedía falta el Union Berlin. Parece que solo había balón.

9' | Centro de Alaba que atrapa Ronnow con las manos sin problemas.

MANOLO SANCHÍS: "El Madrid está intentando roer la defensa por ahora. Está en ese momento de buscar los huecos"

8' | Ahora, remate de Behrens que se marcha arriba. Partido tremendamente entretenido en estos primeros 8 minutos.

7' | ¡Bueno Bellingham! La intentó meter de espuela al primer toque, pero no llega la pelota a portería. Será córner igualmente. Inicio frenético de partido.

6' | Despeja Carvajal un centro de Gosens por la banda izquierda. Mucha personalidad de los alemanes en el inicio de partido.

5' | ¡Otro remate de Joselu! Se impone a los centrales y remata de cabeza fuera un centro de Lucas Vázquez. Está siendo protagonista el ex del Espantyol en el inicio.

4' | ¡Casi la lía Kepa! No sabe si sali o no y le tienen que dejar la pelota cedida. Dudas del guardameta blanco.

3' | ¡JOSELU! Primera ocasión del Real Madrid. Centro de Bellingham por encima de la defensa y remate del delantero blanco que atrapa el guardameta Ronnow.

POLI RINCÓN: "Me gusta cómo ha empezado el partido"

2' | Primera llegada del Union Berlin, que se planta en campo contrario tocando. Sale Rüdiger para cortar un remate de Behrens en el área.

PACO GONZÁLEZ: "Se durmió Rüdiger pero luego lo ha arreglado"

1' | Falta de Tousart a Modric y amarilla para el jugador del equipo amarilla. Primera tarjeta del partido al de 36 segundos.

¡COMIENZA EL PARTIDO! ¡MUEVE LA PELOTA EL REAL MADRID!





Minuto de silencio en el Bernabéu por los afectados por el terremoto de Marruecos y las inundaciones de Libia.

Va a comenzar el partido. El Union Berlin, de negro, con una camiseta especial con colores dorados.

¡SALTAN LOS JUGADORES AL TERRENO DE JUEGO! ¡SUENA EL HIMNO DE LA CHAMPIONS!

POLI RINCÓN: "Hay jugadores que podrían ganar su sexta Champions este año. El Milan, que es el segundo, tiene siete. Ya les gustaría a muchos equipos poder decir que tienen seis Champions"

Los jugadores ya están en la bocana de vestuarios. Veremos cómo empieza esta Champions para el Real Madrid. Como apunta Miguel Ángel Díaz, Nacho es el capitán hoy del conjunto blanco.

A solo 10 minutos de que empiece el Real Madrid-Union Berlin en el Santiago Bernabéu. Síguelo en la sintonía de la Cadena COPE.





Recordamos el increíble ambiente que han dejado los alemanes del Union Berlin en las calles de Madrid durante estas últimas horas, como ha captado Raúl Liñares. Más de 4.000 aficionados se han congregado en la capital de España.

Once del Union Berlin: Hay un jugador que, desde luego, sonará bastante a los amantes al fútbol: Leonardo Bonucci, que dejó este verano la Juventus para empezar una nueva aventura en Alemania. Es el debut del Union en la Liga de Campeones.





Once del Real Madrid: Fran García pasa al banquillo y es David Alaba quien ocupa la posición de lateral izquierdo. El resto, lo esperado para estrenarse en esta Champions en un remozado Bernabéu.





¡HOLA, HOLA! El Real Madrid debuta en esta Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu, en la sempiterna búsqueda de coronarse, en este caso, por decimoquinta vez como campeón de Europa. Debuta con pleno de victorias en LALIGA y con el nombre de Jude Bellingham dispuesto a comerse el Viejo Continente vestido de blanco. Delante, un Union Berlin que ha sido la gran sorpresa de Alemania durante estos años, y que ha conseguido lo impensable en poco tiempo: pasar de 2. Bundesliga a la Liga de Campeones. Viviremos este partido desde las 18.10 horas en Tiempo de Juego con la narración de Manolo Lama y los comentarios de Paco González, Miguel Ángel Díaz, Melchor Ruiz, Arancha Rodríguez y Poli Rincón. ¡ESTO EMPIEZA!