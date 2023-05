Rafa Nadal ha anunciado este jueves su asuencia en Roland Garros, tras no recuperarse de una lesión, y además ha dejado la puerta abierta a un retiro en 2024. El tenista español no disputará la edición 127 de Roland Garros, que arranca este 28 de mayo. Es la primera vez, después de 18 participaciones, que Nadal no estará sobre la tierra batida de Francia.

Han pasado 18 años desde su primer partido en Roland Garros. Fue en 2005 cuando Rafa saltó a la arcilla de la Pista 1 para medirse al alemán Lars Burgsmuller. Y desde entonces año tras año ha ido agrandando su leyenda, con 14 finales y 14 Copas de los Mosqueteros conquistas.

La primera, en ese mismo 2005m ante el argentino Mariano Puerta en cuatro sets (6-7(6), 6-3, 6-1 y 7-5). Y la que quizás puede ser la última en 2022 contra Casper Ruud en tres sets (6-3, 6-3 y 6-0).

"Firmamos un final de Nadal en París 2024", ha empezado diciendo Juanma Castaño, director de El Partidazo de COPE. Y tras escuchar un audio del tenista español en el que explica los motivos su decsión ha lanzado la pregunta a los contertulios del programa: "¿Qué sensaciones habéis tenido escuchando a Nadal".

Audio

Joseba Larrañaga ha sido el primero en dar sus sensaciones: "Tenemos que asumar con naturalidad que la historia de Nadal se puede estar terminando". Santi Cañizares confirmaba las mismas sensaciones que Joseba y comentaba: "Es bonito ver que tanta gente te echará de menos".

Por su parte Gonzalo Miró se pregunta, "¿cómo debe estar físicamente Nadal para tomar esta decisión?". Para aclarar la decisión Ángel García aclara que los problemasa de Rafa empezaron con la pandemia donde "entrenaba con molestias". Tras las explicaciones del especialista en tenis de la Cadena COPE, Juanma confirma el estado físico del tenista. "Cuando le vi en la entrevista del año pasado flipé", ha sido su reacción que puedes escuchar.