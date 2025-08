Los motivos por los que la afición del Villarreal duda con la posible llegada de Thomas Partey: "Cuando empiece a rodar el balón..."

La afición del Villarreal vive dividida ante la posibilidad de que Thomas Partey acabe vistiendo la camiseta del equipo groguet.

El historial de presuntos abusos sexuales que tiene vigente sobre sus espaldas hace que no tenga un ambiente precisamente favorable, con opiniones para todos los gustos entre la afición local.

Este martes, por testar el ambiente en La Cerámica, José Ángel Arnau, portavoz de las Penyes del club, atendió la llamada de El Partidazo de COPE y confirmar que, entre esas opiniones, las hay de quienes creen que la llegada de Partey "mancha la imagen del club" y las de quienes anteponen lo futbolístico a lo demás y "tiran por la presunción de inocencia".

Visto lo visto el ambiente en las redes sociales, para José Ángel, más allá de dar por hecho que, fuera de casa, se le va a pitar como les sucede a futbolistas como Asencio o Greenwood, "mi duda esta en saber si también le van a abuchear también en La Cerámica, es lo peor que le podría al equipo", apuntó.

Además, otro motivo por el que el Villarreal podría renunciar a su contratación tiene que ver el perfil de jugadores que, históricamente, han confeccionado la plantilla: "Fichamos gente muy tranquila, muy sencilla, muy familiar, y sorprende que el club apueste por Partey". Y lo señala precisamente, el portavoz de una afición en la que no existen grupos radicales, como sucede en otros clubes de Primera División.

A nivel personal, el responsable de las Peñas aconsejó al club renunciar al futbolista ganés: "Una parte de mí piensa que a nivel deportivo es una bomba, pero todo lo que rodea su imagen... No me gusta que el Villarreal se meta en esos berenjenales". Y, en el peor de los casos, está convencido de que no pasaría nada: "Siempre que se ha ido un crack ha terminado viniendo otro", finalizó.