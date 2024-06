Juanma Castaño alucina con Laporta por cómo valora el fichaje de Mbappé por el Real Madrid: "¿Cómo se atreve?"

Joan Laporta ofreció este martes una entrevista en Barça One en la que habló sobre toda la actualidad del club azulgrana y sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Era la primera vez que Laporta hablaba desde que se hizo oficial la marcha de Xavi, pese al acuerdo al que habían alcanzado presidente y entrenador para su continuidad una temporada más.

Los dos últimos meses han sido una locura en el club azulgrana, después de caer eliminados de la Champions League, de decir adiós al título de Liga y de la gran polémica ha supuesto la elección de quién ocuparía el banquillo azulgrana. Pese a que Xavi anunció en enero que se marcharía al finalizar la temporada, el 25 de abril el club sorprendía a todos cuando hacía oficial que continuaría hasta 2025. Poco después, Xavi ofrecía una rueda de prensa antes del partido de Liga ante el Rayo Vallecano en la que sería posteriormente la razón por la que acabó siendo destituido.





Las palabras de Xavi que provocaron su despido

El discurso de Xavi Hernández que levantó algunas ampollas entre miembros de la Junta Directiva del Barça fue dirigido al socio y al aficionado culé, a los que pidió "entender que tenemos una situación económica que no tiene nada que ver con la de hace 25 años. No estamos en las mismas condiciones que los otros clubes. Yo lo entiendo y a eso nos vamos a ajustar. Queremos competir por los títulos, pero el Barça necesita estabilidad y tiempo".

Estas palabras provocaron un gran enfado en Laporta y que se empezara a hablar de una posible salida de Xavi, algo que se confirmaría antes de que el Barcelona jugara ante el Sevilla su último partido de Liga. En la entrevista concedida a Barça One, Laporta reconoció que "Xavi hizo unas declaraciones en las que cambia su discurso; cuando dijo que quería continuar, solo le hice una pregunta: ¿Tú crees en este equipo? Y me respondió: Sí presi, lo haré campeón". Esa pérdida de confianza provocó la decisión de prescindir de él y fichar a Hansi Flick.

?? Juanma Castaño analiza el fichaje de @KMbappe por el @realmadrid



?? "Llega el mejor jugador del mundo en la mejor época del Real Madrid"



????‍???? "Es más importante el lugar al que llega que la persona que llega"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/DjJsxRQPdW — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 3, 2024

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Además de hablar de esa polémica con el banquillo, el futuro con los fichajes y el Camp Nou, Laporta habló sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid nada más ganar su Decimoquinta Copa de Europa. El presidente azulgrana dijo “"¿El fichaje de Mbappé? yo confío más en la filosofía del Barça que es confiar en la Masía", en referencia a la idea del club de apostar por la cantera. Estas palabras hacen referencia a la idea que hay en el FC Barcelona de confiar en los jugadores de la cantera, antes que en los fichajes de fuera. Pero la realidad es que los azulgranas siempre han contado con grandes fichajes extranjeros, incluso en una época tan mala económicamente como la que vive en la actualidad.

Mbappé, con la camiseta del Real MadridFOTOMONTAJE - COPE





Juanma Castaño alucina con Laporta

En El Partidazo de COPE hablamos de la entrevista de Joan Laporta y sus palabras sobre el fichaje de Mbappé y reconoció que no entiende cómo el presidente del Barcelona puede decir que él prefiere otra filosofía para su club: "Es alucinante, escuchas a Laporta... ¿cómo puede hacer esta declaración y no ponerse rojo?. El Barça de Laporta está lleno de fichajes que tapaban a gente de La Masía y era necesario porque seguramente no había en ese momento. ¿Laporta no fichó a Gündogan y Lewandowski? Y ahora dice que ellos no siguen esa política de fichajes".

ESCUCHA LAS PALABRAS DE JUANMA CASTAÑO SOBRE LAPORTA.





Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).