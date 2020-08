Juan Carlos Unzué, en El Partidazo de COPE: "Si yo fuera jugador del Bayern, no me fiaría de este Barça"

Juan Carlos Unzué se ha pasado por El Partidazo de COPE en la previa del partido que enfrentará al Barcelona y al Bayern de Múnich este viernes en cuartos de final de la Champions League. “Si miramos cómo ha acabado cada uno en su liga, nos podemos decantar por el Bayern, pero yo no me fiaría del Barça”, ha asegurado.

En el último enfrentamiento entre ambos en Europa, Unzué estaba sentado en el banquillo azulgrana. “Es un equipo muy completo, pero al final esto es la Champions y si yo fuera jugador del Bayern, no me fiaría del Barcelona”, ha añadido.

El primer equipo en estar en semifinales es el Paris Saint Germain, quien ha eliminado al Atalanta. Sobre la estrella del equipo parisino, Neymar, Unzué no ve posible su vuelta al Barcelona.

“Es clave lo que el jugador sienta, pero Neymar puede ser más protagonista en el PSG que en el Barça”, ha dicho. “Neymar es un jugador fantástico y me imagino que le tiene muchas ganas a esta Champions, porque sabe que ganar una Copa de Europa le va a dar ese extra como futbolista”, ha explicado.

��️ Juan Carlos Unzué, en @partidazocope



���� "¿@neymarjr de vuelta al @FCBarcelona? No sé si las segundas oportunidades serían buenas"



���� "El @FCBayern llega en un gran momento, pero no me fiaría del Barça"



�� #PartidazoCOPEpic.twitter.com/GHLFmdk0iq