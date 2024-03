Un joven estudiante explica en El Partidazo los motivos por los que se consume el fútbol pirata: "Prohibitivo"

El Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona ha dado luz verde a través de uno de sus autos a la opción de emprender acciones legales directamente contra los usuarios que consuman fútbol de manera ilegal, tal y como adelantaba MARCA. Este jueves en El Partidazo de COPE hemos conocido qué motivos podrían llevar a un joven a ver el fútbol a través de una aplicación de este tipo.

Así podrá saber LaLiga qué usuarios consumen el fútbol pirata en sus casas El Partidazo de COPE contó con el especialista Juan Carlos Fernández, de la empresa Smart Protection, para explicar cómo podrá tener LaLiga los datos de los usuarios infractores. 08 mar 2024 - 01:13





Hasta ahora solo se podía tomar medias contras las mafias que estaban detrás de las mismas a través de enlaces en páginas web o mediante decodificadores que los usuarios utilizaban para ver los partidos de manera ilegal. LaLiga lleva tiempo buscando fórmulas para combatir contra este problema.

El pasado mes de septiembre, Javier Tebas explicaba que se han eliminado "58 aplicaciones de Android, que habían tenido 4 millones de descargas en todo el mundo, 800.000 en España que emiten contenido gratis en España de fútbol, y todo tipo de eventos deportivos": "En el entorno Apple se han producido un millón de descargas, de las cuales unas 300.000 han sido en España".

En la temporada 2022/2023, LaLiga identificó un total de 8.747 establecimientos que estaban emitiendo contenido de manera pirata a través del sistema CCam/IKS, lo que se calcula que podría suponer pérdidas de hasta 27,7 millones de euros anuales.

Juanma Castaño y la piratería

"Voy a decir lo que pienso sobre la piratería", comenzaba Juanma Castaño después de escuchar el mensaje de un oyente, "decía que lo que es una vergüenza es que no denunciemos los precios del fútbol": "Como no conozco las cuentas del fútbol, no sé si lo que pagan las operadoras a LaLiga es mucho o poco, si salen ganando, perdiendo, porque no tengo ni idea de esa macroeconomía".

Europa Press





"Pero si queréis que esté Mbappé, si queréis que el Barça fiche a Haaland, si queréis que el Athletic Club de Bilbao tenga el presupuesto más alto que nunca en su vida, que el Atlético de Madrid tenga casi 200 millones de presupuesto, la Real 100 y pico", enumeraba, "eso lo tiene que pagar alguien, ¿o no?".

El presentador recalcaba que "para que esto funcione con ese montante de millones, hay que pagarlo con una serie de abonos": "Las plataformas no suben el precio porque les dé la gana, suben el precio porque el fútbol ha subido mucho el precio. Lo del aceite de oliva es una milonga al lado de lo que ganan ahora los jugadores respecto a lo que ganaban hace 15 o 20 años".

"El fútbol es un producto muy caro, pero yo los productos que son caros, cuando los veo en el supermercado, si no los puedo comprar, no los compro, pero tampoco lo robo", señalaba, "yo voy a la pescadería y si veo que las angulas están como están, no las robo": "Lo que digo es que el argumento de que es muy caro y, por tanto, lo robo no me parece un argumento. No se puede ir por la vida robando porque algo tú consideras que es caro. Esa no es la forma".

"Prohibitivo"

Raúl entró a El Partidazo de COPE y le contó a Juanma Castaño que "hace un año nosotros pagábamos 90 euros y ahora 220 euros": "Yo no te voy a decir si tengo activado o no tengo activado el tema pirata, pero si te tengo que decir que nos vamos a ahorrar más de 800 € porque no podemos permitirnos al año pagar el fútbol".

SPAIN, BARCELONA, NOVEMBER 12. Referee Mateo Busquets Ferrer shows a yellow card to Robert Lewandowski of FC Barcelona during the La Liga EA Sports football match between FC Barcelona and Deportivo Alaves on November 12, 2023 at Estadi Olimpic Lluis Companys in Barcelona, Spain. Photo by Manuel Blondeau/ AOP.Press//AOPPRESS_aop12481/Credit:Manuel Blondeau/AOP Press/SIPA/2311131213





"Soy un chaval joven, tengo muchísimas ganas de trabajar", relataba, "tengo la suerte de que tengo una familia con unos valores tremendos, pero es que no puede ser que el año que viene vuelva a costar otros 60 o 70 euros": "Es prohibitivo". Un debate muy encendido en El Partidazo de COPE en el que entendimos esta situación.