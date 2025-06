José Alberto, en El Partidazo de COPE: "Puedo dar mucho más a este club, esta afición y estos jugadores"

El Racing de Santander cayó ante el Mirandés en los playoffs de ascenso a Primera División y dice adiós al sueño de volver a la máxima categoría. En El Partidazo de COPE hablamos con el entrenador de Racing, José Alberto: "Es un día duro y difícil pero hemos tenido un rival delante que ha sido mejor. Es muy difícil subir a Primera, la temporada ha sido muy buena y estoy muy orgulloso de mis jugadores, la afición y la gente que ha trabajado conmigo. Tenemos que analizar cosas y seguir mejorando; levantarnos y seguir intentándolo". Sobre su continuidad, dejó claro que él quiere seguir: "Puedo dar mucho más a este club, esta afición y estos jugadores. Yo tengo la confianza de mis jugadores y de todo el mundo".

Juanma le preguntó a José Alberto por la gran fragilidad defensiva que ha condenado al equipo durante toda la temporada: “Ese ha sido el problema, hemos demostrado fragilidad y con muy poco nos han vacunado. Es difícil encontrar explicación después del segundo gol. La Liga y el fútbol te pone en tu lugar. Estoy dolido por no haber dado una alegría a la afición y por los jugadores, que se lo merecían".

Por último, Juanma Castaño habló con el entrenador por la polémica con su jugador Javi Montero: “Con los jugadores voy de frente; he tomado decisiones que le han podido perjudicar pero son decisiones deportivas. No he tenido ningún problema con él. A nivel personal, nadie me puede decir nada”.