Joaquín, en El Partidazo de COPE: "Nos encanta Ceballos, pero no es fácil"

Este martes, El Partidazo de COPE se desplazó hasta El Puerto de Santa María para celebrar los 40 años de COPE Cádiz y tuvo de protagonista principal a Joaquín. El ex futbolista pudo hablar con Juanma Castaño de su nueva labor en el Betis y recordó su infancia en El Puerto. Joaquín reconoció que le da pena el cambio en los más jóvenes: “Yo me crie en el camino de los enamorados y viví aquí hasta los 15 años. Yo era bastante inocente, aunque tenía cara de pillo. Yo disfruté mucho. Me da pena cuando voy a ver a mi madre y veo esas plazoletas vacías, esos amigos que nos juntábamos para todo y se ha perdido; me da pena. Esa calle a mi me dio mucho. Conservo a mis amigos de mi infancia”.

Joaquín habló de su programa de televisión, 'Emparejados', que dentro de poco se verá en Antena 3: “Ahora Tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta después de haberme retirado de la tele. Es un programa muy divertido, muy blanco, muy sano, nos reímos, intentamos encontrar el amor... “. También comentó su faceta como comentarista de los partidos en televisión: “Ha sido una faceta nueva para mi, me lo he pasado genial, pero es complicado. Es difícil hablar de un compañero. Me cuesta trabajo”.

El ex futbolista comentó qué hizo en la negociación en la que el Betis acabó fichando a Vitor Roque: “Yo soy un eslabón más de la cadena, con Manu Fajardo, el CEO, el director general, el vicepresidente y el presidente... yo solo intento ayudar. Estuvimos reunidos con el Barcelona y con el jugador. Soy claro, soy lo que ves; para lo bueno y lo malo voy a decirte lo bueno y lo negativo. Vitor dijo que quería jugar en el Betis. Yo no hablo de números. Este papel me gusta, me mola, porque al final estoy haciendo que siento. Me siento cómodo explicando qué es el Betis y qué es Sevilla y lo que significa el Betis para los béticos. No quería correr ni precipitarme, empiezo a situarme y a sentirme a gusto”. Sobre una posible negociación con Florentino Pérez dijo que “sería bonito. En el fútbol es un fenómeno”.

Joaquín reconoció que confía mucho en el futuro de Vitor Roque: “Tengo mucha fe en Vitor Roque porque, aunque viene de una situación complicada en Barcelona, me gustó la convicción que tenía y esa reivindicación que quería hacer en el fútbol y el Betis le puede ayudar mucho. Puede ser un gran 9 en el Betis”.

Sobre la posibilidad de fichar a Ceballos dijo que “es un futbolista que ha salido de aquí y a todos nos encanta. Ya veremos si puede venir, pero no es fácil porque él tiene un muy buen contrato y puede contar para Ancelotti”.

También habló sobre la opción que tuvo de fichar por el Real Madrid: “Muchas veces no sé qué faltó para jugar en el Real Madrid. Yo tenía un presidente complicado en aquella época y estaba todo para ser futbolista del Real Madrid. A lo mejor no aposté, estaba feliz en el Betis... Pero estuve a punto”.

Por último, broméo cuando Juanma Castaño le preguntó cómo pararía Mbappé en el próximo partido ante el Real Madrid: "Quedando con él la noche de antes".