Jesús Calleja responde a Javi Poves en El Partidazo de COPE: "Poves, lee un poco; los terraplanistas abrazáis el simplismo"

Jesús Calleja le pidió a Juanma Castaño su derecho a réplica este martes en El Partidazo de COPE después de que el comunicador y aventurero fuese acusado por Javi Poves de inventarse su reciente viaje al espacio.

Calleja no perdió ni un segundo en responder cada una de las dudas que Poves demostró tener sobre el regreso de la nave a la tierra, la ausencia de polvo en la aeronave y lo tranquilos que salieron de la misma: "Que la nave baraja a esa velocidad es cuestión de física. Cuando se abren los paracaídas baja a 26 kilómetros por hora, y cuando estás a siete metros exactos del suelo hay unos retropropulsores de nitrógeno a presión que lanzan a tal presión el nitrógeno que tú no notes literalmente nada. Y no hay polvo, es es arena, en el desierto de Texas es arena, que lo mismo que sube, en un minuto no tienes nada".

Y le lanzó una recomendación muy directa: "Poves, lee. No hace falta ni que leas, métete en internet en la página de Blue Origin, y mira la nave cómo funciona. Es que no hacen ni ese ejercicio, claro que ese ejercicio lo hacemos los profesionales que tenemos sentido común y responsabilidad en la comunicación".

BLUE ORIGIN Jesús Calleja viaja al espacio

Además, Calleja denotó problemas en un profesional del fútbol que, como Poves, ha sido expulsado seis veces en la misma temporada: "Cuando a alguien le expulsan de su trabajo seis veces y le puede caer una sanción que puede quedar fuera lo que queda de temporada, no es fruto de la casualidad. Es fruto de la precipitación, de tener sangre caliente y de no pararte, coger aire y decir 'a ver qué burrada voy a decir', 'a ver a quién voy a ofender', y por si fuera poco, que me lo tomo a broma".

Ni qué decir tiene cómo se tomó Calleja la invitación a pelearse en una velada de boxeo como las que organiza el cáster Ibai Llanos, ni mucho menos sentarse a conversar con un terraplanista: "Evidentemente, yo no voy a tener una conversación con un terraplanista por una sencilla razón: todos los terraplanistas como Poves, abrazan lo que se llama el simplismo. Y, ojo, no quiero ofender y no es un insulto ni muchísimo menos, el simplismo es que todo aquello que no veo con mis ojos o no lo entiendo, no existe y además me revuelvo, provoco, falto al respeto, tengo mala educación y me despacho a gusto".

Jesús Calleja, por supuesto, reivindicó la verdad de que ha estado en el espacio: "Por supuesto que me he ido al espacio. Hay que tener mucho valor para hacerlo, tienes que prepararte, no es fácil y además he ido a trabajar".

"Yo no puedo entrar en un debate con alguien que tiene tal terquedad. Es tal el ridículo que hacen, y ellos mismos se dan cuenta en ocasiones, que nunca van a retroceder, ni van a dar marcha atrás, ni van a reconocer absolutamente nada", afirmó.

Javi Poves y Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE

"La diferencia entre ellos y yo, es que yo he estado", afirmó Calleja antes de mandarle otro mensaje contudente a Javi Poves, al que reclamó valor: "Señor Javi Poves, el día que usted tuviera la mínima preparación, que nunca la tendrá para acometer y abordar una expedición de ese calibre, donde verdaderamente hay que apostar fuerte, eso es tener valor, no que me retes a un ring", dijo antes de animarle a que explore más el mundo: "Aíslate y vete andando donde no te puedes sacarle y dependes de ti mismo, a lo en la Antártida, a lo en el Polo Norte. Entonces tú irás y verás con tus ojos que las barbaridades que decís son inconmensurables".

Además, Calleja no quiso terminar sin advertir del controvertido negocio que hay detrás de estas teorías: "No quiero ser partícipe de generarles un negocio encima de confundir, sobre todo. Esto es muy importante. Hay un consumo enorme de redes sociales y cada cosa que decimos tiene su influencia en la gente joven", recordó.