Javi Poves se cansa de entrenar y de tantas expulsiones: "Luchamos contra millones de euros, vamos con tirachinas a la guerra y me daña la salud"

Javi Poves espera la sanción que le pueda caer por su sexta expulsión durante la presente temporada en calidad de entrenador del Moscardó.

Javi Poves reconoce que sus protestas son merecedoras de roja. Si el castigo es de siete partidos, no volverá a sentarse en el banquillo, algo que no le incomoda: "El que necesita que sea gorda la sanción soy yo porque este año no está fluyendo mucho y si quedan siete jornadas, pues que me den siete partidos y ya no vuelvo a sentarme. Firmo los siete", reconoció con cierto desánimo.

La salvación no es difícil, más, a su juicio, teniendo que pelear contra equipos como el Real Madrid C o el Melilla: "Si consigo la salvación... Estamos luchando con dos equipos, uno es el Real Madrid C y el otro es el Melilla. Uno es el mejor equipo del mundo y tiene una televisión dedicada para los árbitros. Y Melilla es una ciudad políticamente protegida. Estamos en una guerra imposible. Usera lo tiene negro", valoró.

Javi Poves y Juanma Castaño, en El Partidazo de COPE

"Creo que vamos al límite. Cuando presupuestariamente el equipo está sostenido por alfileres, cualquier variación hace que estés fuera de control. Lo que no puedo tolerar es que un árbitro tome las decisiones que toman. La roja que me sacan es roja, sin duda, pero viene determinada por algo muy grave y como que nos jugamos la vida", valoró con respecto a su última expulsión.

Poves tiene claro que el desgaste le está pasando factura en su vida: "A nivel de números, creo que hasta ahora soy existoso, pero me daña mucho la salud". Por eso tampoco le preocupa saber qué hará cuando deje los banquillos: "Ya veremos". Ni tan siquiera tiene claro que pueda seguir en la presidencia: "No puedo estar luchando contra millones de euros, y nosotros vamos con tirachinas a la guerra. Somos el equipo con más expulsados. Hay un momento en que cuando ves otra expulsión más, se hace difícil".

Además, justificó con naturalidad la reacción en la que rompe un paraguas en el estadio que se hizo viral: "Es una reacción genuina y justificada".

¿LE PERJUDICÓ SU PASO POR EL PARTIDAZO DE COPE?

Poves cree que su paso por El Partidazo de COPE y, después, por otros medios de comunicación, le han puesto en el disparadero, pero para él lo importante de aquella visita que hizo a los estudios centrales de la Cadena COPE hizo que "mucha gente se planteara cosas", y para ejemplo puso la recinte subida del aventurero Jesús Calleja al espacio. Desde su punto de vista: "Se veía el 'tongazo' a los dos segundos. Pura edición por todas partes, la nave se estampó contra el suelo y salen de ella como si estuvieran tomado café, la nave no tenía polvo..."

Javi Poves y Jesús Calleja

Por ese motivo, se le ocurrió otra idea loca: "Iba a proponerle a Ibai Llanos una pelea para pelearme con Calleja, pero Calleja está en la cueva. Está fuerte, igual me mete, a lo mejor así me relajo un poquito", comentó.

No quiso terminar su entrevista con Juanma Castaño sin abrirse a la posibilidad de que a Poves le cayeran seis partidos en vez de siete y pudiera despedir la temporada en el banquillo del Moscardó: "Pues el Guadalajara estaría celebrando el ascenso... Seis partidos y el último... Pues ojalá podamos celebrarlo todos", reflexionó. Por eso, mandó un mensaje a las instituciones: "Desde aquí, aunque me he portado mal, que me den ese último partido".

Para volver a un banquillo lo tiene muy claro: "Volveré a entrenar el día que haya VAR en estas categorías. Al final, los partidos en 2ª RFEF ya se están retransmitiendo".