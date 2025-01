Javi Poves, el presidente, entrenador y terraplanista, en El Partidazo de COPE

Este jueves nos visitó los estudios de COPE Javi Poves, presidente y entrenador del Moscardó, equipo de la 2ª RFEF, que nos habló de lo polémico que suele ser en las ruedas de prensa: “Es un discurso anacrónico; exponer lo que opinas siendo directo, eso en los 80-90 no era raro pero ahora estamos catalogados como nerviosos o chalados. Dejé del fútbol a conciencia. Se lo dije a Preciado al mes de estar. Mi aportación a que el Sporting se mantuviera fue que daba mucho juego en el vestuario”.

Javi nos contó qué hizo después de abandonar el fútbol profesional, tras jugar en el Sporting de Gijón: "Cuando me retiré viajé por el mundo, en 50-60 países. Podía estar en Chiapas, conocí una rusa y me fui tres meses a Cuba, acabé en Río de Janeiro... Yo llevaba una hamaca y he dormido muchas veces en la calle. Ahora vivo de una manera austera. Es imposible que el hombre llegara a la luna en 1969".

Juanma Castaño le preguntó por su idea de que la tierra es plana: "Hasta que no me enseñen la curvatura en el horizonte o la curvatura de los océanos, es plana. Os engañan desde que habéis llegado al mundo. La NASA es una lavadera de pasta por todos lados".

Javi contó por qué no se cree que hubiera Guerras Mundiales: "Lo peor es ceñirte a una visión. Tuve familia fascista y republicana y la historia depende de lo que te cuenten. La verdad es muy compleja de entenderla. No me creo nada; no me creo las votaciones. Vivimos en una tiranía. El Vaticano es el dueño de la tierra".

Juanma le preguntó si es un problema el pensar como piensa: "No es cómodo, muchas veces te crea conflicto. No quiero crear conflicto pero es la forma de hablar, que es muy directa".