Javi, el oyente de El Partidazo de COPE que llamó al EGM para participar en las encuestas

Esta ha sido semana de EGM. El miércoles se conoció que El Partidazo de COPE obtuvo su mejor cifra con Juanma Castaño: 681.000 oyentes diarios, según el dato que se desprende de la 2ª ola del Estudio General de Medios en 2019.

Castaño, a modo de broma, comentó en el programa de este miércoles que los oyentes podrían llamar al EGM para ofrecerse como encuestados. El caso es que hubo quien recogió el guante: Javi, un oyente de San Javier (Murcia) consiguió ponerse en contacto con la empresa medidora de audiencias, reclamando participar en el estudio: "Por una llamada breve tampoco pasa nada. La muestra la hacen con 150.000 personas, dicen que como somos 40 millones de personas, es muy difícil que te toque".

'El Partidazo de COPE' sigue haciendo historia con otro récord de audiencia El programa de Juanma Castaño es seguido por 681.000 oyentes diarios, según la segunda oleada del EGM 26 jun 2019 - 07:57

Llamó finalmente a la AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación): "Es que tantas encuentas que hacen y no me cuadraba, me parecía raro que nunca me hayan llamado porque para las elecciones me han llamado lo menos veinte veces, una locura".

Como tampoco sabía si su llamada estaba resultando impertinente, lo resolvió: "Pensé que a ver si se lo iban a tomar mal y les dije que era oyente de El Larguero".