Jaume Roures: "La Superliga nació muerta cuando Florentino la presentó en un programa de televisión"

Hacía tiempo que Jaume Roures no se pasaba por El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño. Y este lunes fue un buen momento para hablar de muchas cuestiones que existen encima de la mesa.

El Barcelona se encuentra en un proceso de cambio, tanto a nivel económico, como deportivo y social. En pleno debate sobre el cambio de modelo del club, Roures, reconocido socio del club azulgrana apuesta por un model mixto "como el del Bayern, que me gusta. Tiene una parte de propiedad pública de los socios y hay una minoría de gente de grandes empresas que ayudan a que se pise el suelo. Pero no creo que el Barça de los socios vaya a desaparecer, eso es un debate superficial".

Tampoco le entusiasma la remodelación del Camp Nou porque cree que el estadio "tiene una arquitectura de hace 70 años y por mucho que te gastes, desde mi punto de vista, no será un campo moderno", y no es partidario de que Leo Messi vuelva la próxima temporada: "Me consta que se trabaja por todas las partes. Deportivamente, me parece que es complicado de encajar, aunque eso lo debe decir Xavi".

El favor del Real Madrid en el 'Caso Negreira'

De las explicaciones que Joan Laporta dio un lunes por la manaña sobre los pagos del club a ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, si hay algo que llamó la atención de Roures fue el vídeo con el que el Real Madrid quiso dejar claro que el Barcelona es un club franquista.

"No tengo ni dea de quién es ese vídeo pero fue una gran muleta para la línea de lo que expuso ese día, porque ya no discutíamos si el Barça tenía bajo contrato a Negreira, sino que pasó a discutirse sobre el Franquismo. El Madrid le hizo un gran favor a Laporta con ese vídeo", respondió Roures.

Tampoco contempla una sanción de la UEFA al Barcelona por este motivo porque "no está resuelto jurídicamente", y argumentó por qué cree que la Superliga no triunfará, por más que se empeñen Florentino, Laporta y Agnelli (Real Madrid, Barcelona y Juventus): "La Superliga no va a existir porque es seguir alimentando una falsa polémica. La Superliga nació muerta cuando Florentino la presentó en El Chiringuito. Y después se ha quedado infra-representada. Los patrocinadores ya dejaron clara su postura y no tiene ninguna viabilidad".

"Nunca he conseguido entender a Laporta por qué sigue con esto", dijo en relación al presidente del club azulgrana.

Las retransmisiones de LaLiga: "Cuando salís chillando..."

Mediapro da servicio a LaLiga: "Hacemos lo que pide nuestro cliente", pero Roures dio un 'palo' por la forma de retransmitir esta temporada los partidos en las diferentes plataformas de televisión: "Me gustaban más las de antes, no me gusta cuando salís las radios chillando, no tiene nada que ver con televisión. No tiene ningún sentido que salgáis las emisoras de radio. No aporta nada a la transmisión televisiva", criticó.

De la misma manera que tampoco cree en el modelo que utilizan el Barça y el Real Madrid con sus canales de televisión oficiales: "Creo que este tipo de canales hace años deberían haber dejado de existir hace años. Es un modelo de hace casi 30 años que no tiene ningún sentido en la manera que se consume TV hoy en día. Sus audiencias son simbólicas y no lo justificaría. El modelo está muerto desde hace años".