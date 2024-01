¿Le importa a Isabel Díaz Ayuso que Madrid y Barcelona coexistan en la Fórmula 1? "Cataluña es España"

La vuelta de la Fórmula 1 a Madrid, que se ha confirmado este martes, se hará efectiva en 2026, y se extenderá a lo largo de un periodo de diez años, hasta el 2035. Hay una circunstancia que ocurrirá en el primer año: este Gran Premio y el de Montmeló coincidirán en el calendario. Isabel Díaz Ayuso dio su opinión sobre este asunto en El Partidazo de COPE.

La capital española tendrá una prueba en el Mundial del mejor campeonato de automovilismo del mundo, tal y como se confirmó en un evento realizado este martes en IFEMA y no es una cualquiera, pues será el Gran Premio de España. O, dicho de otra manera, Madrid sustituirá a Barcelona en la organización de este evento.

Es ahora la Fórmula 1 la que tiene que confirmar qué pasa con Montmeló: si desaparece o continúa de otra forma, con un posible Gran Premio de Europa o de Cataluña. Ambas citas tienen contrato en el 2026, último año de Barcelona y primero de Madrid. Este año, 2024, y el siguiente, 2025, aún tendrá lugar en Cataluña.

Después, todo indica que no seguirá en el calendario de la Fórmula 1, que ya suma 24 pruebas por temporada. Desde el circuito aseguran que las conversaciones con la FIA seguían abiertas. De momento, lo único claro es que el Gran Premio de España será en Madrid dentro de dos años.

Madrid y Barcelona coexistan

Tras 45 años sin hacerlo, la capital de España volverá a tener la máxima categoría del automovilismo a partir de 2026. En esta ocasión no será el circuito del Jarama, lugar donde se celebraba la competición años atrás, el protagonista del evento, sino un circuito urbano en los alrededores de IFEMA.

De momento, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmado que "están avanzando y trabajando positivamente" para lograr un acuerdo con el Gran Circo y que siga la actividad en el Circuit de Barcelona-Catalunya más allá de 2026. Por tanto, su intención es la de extender el contrato.

"Para defender los intereses de Cataluña, los ritmos, la dinámica y los criterios los ponemos desde aquí", señaló Aragonés a Catalunya Radio, "el futuro de la Fórmula 1 en Cataluña dependerá del Circuit de Barcelona-Cataluña y de la propia F1, no de nadie más". Y ese mango de la sartén es Stefano Domenicali.

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali durante la presentación del Gran Premio de España de Fórmula Uno de Madrid este martes en Ifema, Madrid

El CEO de la Fórmula 1 explicó en Beyond the Grid, el pódcast oficial de la F1, que no cree "en albergar dos carreras enEspaña": "En la época de Barcelona y Valencia, el negocio no era tan grande". Domenicali confirmó este martes en Madrid que "hay conversaciones para ver si podemos ampliar nuestra colaboración".

¿Le importa a Isabel Díaz Ayuso?

Juanma Castaño aprovechó la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid para conocer su opinión sobre esta circunstancia y, sin confirmar ni desmentir lo que puede ocurrir con los dos Grandes Premios, señaló en El Partidazo de COPE que "Cataluña es España", así que está a favor de que puedan coexistir.

El conseller de Empresa i Treball, y presidente del Circuit, Roger Torrent, insiste que en Montmeló hay "tranquilidad" por la continuidad del Gran Premio en Barcelona y que las "conversaciones para prorrogar la Fórmula 1 evolucionan positivamente". Habrá que estar atento a los próximos meses a esta circunstancia.