La imagen del Athletic-Celta que llamó la atención a Joseba Larrañaga y Pedro Martín: "Terrible"

El Athletic Club ganó este viernes por 4-3 al RC Celta gracias a un penalti marcado por Álex Berenguer en el minuto 98, en el partido que abrió la 13ª jornada en Primera División.

Resultado del Athletic-Celta

Choque antre ambos equipos que dejó una imagen surrealista y que llamó la atención a Joseba Larrañaga, presentador del programa de este viernes de El Partidazo de COPE, y de Pedro Martín, especialista arbitral de Tiempo de Juego: "Es terrible". Escucha el testimonio de ambos comunicadores en el audio que aparece a continuación.

El comienzo del programa de este viernes de El Partidazo de COPE estuvo también marcado por la polémica del encuentro que abrió la 15ª jornada en Segunda División entre el Leganés y el Levante.

El conjunto granota se mostró muy molesto con el arbitraje de Milla Alvendiz en el Municipal de Butarque por tres acciones: Un gol anulado a Dani Gómez que hubiera supuesto el 0-2, el penalti a favor del Leganés que supuso el empate de Miguel de la Fuente, y la jugada del 2-1 de Raba, donde protestaron una falta previa del propio Raba sobre el defensa Ander Capa.

Estas jugadas fueron analizadas en El Partidazo de COPE con Isaac Fouto y Pedro Martín y si quieres saber lo que piensan ambos de estas acciones, pincha en el audio que aparece a continuación.

El Levante anunció que va a solicitar al Comité Técnico de Árbitros (CTA) el audio de la conversación del colegiado Milla Alvéndiz con el VAR en el gol anulado al levantinista Dani Gómez en el partido de este viernes ante el Leganés en Butarque y que perdió por 2-1.

Escudo del LevanteTwitter - Levante

El enfado de Javi Calleja

El entrenador del Levante se refirió al arbitraje del andaluz y afirmó que le pareció "escandaloso". "Ha habido decisiones polémicas, errores como todos cometemos, malas actuaciones de los árbitros... pero lo de hoy me parece escandaloso, no lo entiendo, no lo comprendo. No logro encontrar ninguna explicación a ciertas decisiones a no ser que la intención sea otra", indicó en rueda de prensa.

"Estoy indignado. Me voy pensando que hemos hecho todo para ganar el partido y que no nos han dejado. El equipo de principio a fin, por juego, creo que se ha merecido ganar y todas las decisiones arbitrales han caído en nuestra contra. Cuando las he visto en televisión me indigna más todavía", añadió.

Sobre el tanto de Dani Gómez que no subió al marcador, apuntó: "El gol que nos anulan no tiene ningún sentido y además me dicen una cosa y luego otra, no saben ni qué decir. Luego... ¿habéis visto la jugada del segundo gol de ellos, la falta a Capa? Más clara no puede ser. Es gol, está el VAR, revísalo. Por menos nos ha pitado a nosotros cosas. Hoy no nos vamos con tres puntos porque no ha querido una persona."

"Las explicaciones las intentan manejar a su antojo, como quieren. El cuarto árbitro me dice una cosa, el otro otra. Luego, no admiten hablar con él al final del partido. ¿Dónde estamos yendo?. No lo entiendo. En todos los partidos esta temporada siempre está siendo protagonista el árbitro", apuntó.

Primera parte de El Partidazo de COPE

Todo el análisis de todas estas polémicas tuvieron lugar en la Primera Parte de El Partidazo de COPE y fue entonces cuando Pedro Martín y Joseba Larrañaga hablan de la no celebración de Larsen después de marcar un gol esperando a la decisión del VAR.

Primero marcó un tanto y no lo celebró y fue anulado por fuera de juego, pero poco después marcó otro que subió al marcador y también hizo el gesto de la televisión. Por tanto, si quieres escuchar cómo fue el comienzo del programa de este viernes, pincha en el siguiente audio.

