Ilia Topuria avisa a Donald Trump: "No pestañees y ven bien peinado porque va a ser rápido"

Ilia Topuria ya tiene perfilado su próximo gran reto: un combate contra Justin Gaethje el próximo 14 de junio en un escenario sin precedentes, la Casa Blanca. El evento, que nunca antes ha acogido una velada deportiva, coincidirá con el cumpleaños de Donald Trump. "Estoy sorprendido de cómo va a ser un evento dentro de la Casa Blanca", ha asegurado el propio luchador en una entrevista en El Partidazo de COPE.

El hispanogeorgiano, en la entrevista con Ángel García para El Partidazo de COPE, se ha mostrado pletórico y con una confianza arrolladora de cara a la pelea. "Al 100 por 100", ha afirmado sobre su estado de forma, y ha asegurado que la posibilidad de que pierda "es muy, muy, muy pequeña". Fiel a su estilo, ha sentenciado que hay un "100 de que vamos a salir victoriosos".

Stephen R. Sylvanie-Imagn Images/Sipa USA / Cordon Press Ilia Topuria durante su pelea con Charles Oliveira de 2025.

Un aviso para Trump

Topuria, que espera ser invitado a la fiesta de cumpleaños del expresidente, también le ha mandado un consejo de cara al combate estelar de la noche. "Que no parpadee y no se ponga a peinarse, porque va a acabar rápido", ha advertido 'El Matador', dejando claro que su intención es finalizar la pelea por la vía rápida.

Que Trump no parpadee y no se ponga a peinarse, porque va a acabar rápido" Ilia Topuria

El combate que no fue con Makhachev

El luchador también ha desvelado que su rival original iba a ser Islam Makhachev, en un combate que estuvo a punto de confirmarse. "Estuvo muy, muy, muy cerca", ha explicado. "Horas antes de que se anunciara toda la cartelera de la Casa Blanca, yo tenía el conocimiento de que iba a pelear en contra de Islam". Sin embargo, una llamada de última hora le informó de la supuesta lesión de Makhachev y del cambio de oponente.

Pese a los contratiempos, como los "momentos difíciles" que ha admitido haber pasado a nivel personal, Topuria asegura sentirse renovado. "Me he agradecido con todas las experiencias como siempre, porque forman a la persona que soy", ha comentado, mostrándose listo para la "gran aventura" que tiene por delante.

Futuro incierto y madridismo

Sobre sus planes a largo plazo, prefiere no hacer predicciones y guiarse por sus sensaciones: "Depende de lo que sienta en el momento, depende hacia dónde me guíe mi corazón". Además, como seguidor del Real Madrid, ha mandado su apoyo al equipo: "Al Madrid no se le puede subestimar en ningún momento. El Madrid es el Madrid, hasta el último momento estamos ahí".