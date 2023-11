¿Hubo una negligencia médica en la lesión de Gavi de los médicos de la Selección?: "Es muy peligroso"

A los veinte minutos del partido entre España y Georgia, Gavi se lesionó. El jugador del FC Barcelona, en una disputa del balón con un rival, hizo un mal gesto y tuvo que echarse al césped. Este lunes se confirmaba la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco externo que se traduce en una baja para toda la temporada. La cuestión es que el futbolista siguió sobre el césped, ya que en la siguiente jugada, el salto que hace pudo agravarla. Esto se cuestionó en El Partidazo de COPE de este lunes.

Miguel Ángel Díaz informó en El Partidazo de COPE, que el cuerpo médico de la selección española están convencidos de que no hay negligencia a la hora de actuar y sostienen que Gavi se lesionó en la segunda acción, después de ser atendido por los médicos. También ha confirmado que el propio jugador no ha recriminado nada al cuerpo médico y que no hay reproches por su parte. Sí lo hay en el Barça, ya que han mostrado su enfado a lo largo de este lunes. Juanma Castaño cuestionó si existía algún tipo de negligencia y El Tertulión opinó tras escuchar a los especialistas.

"Es muy peligroso"

Joseba Larrañaga dejó clara su opinión sobre este asunto. "A mí especular con este tipo de cosas me parece peligrosísimo porque estamos poniendo la diana en alguien que seguramente no tenga esa responsabilidad", apuntó en El Partidazo de COPE, "en el mundo del fútbol hay muchos casos precedentes que son igual que este".

El también presentador recordó uno: "Raúl Torrente, jugador internacional del Granada, si no recuerdo mal era contra el Sevilla, empieza el partido y a los 8 minutos sufre una un giro que, en ese momento, yo que tengo experiencia porque llevo dos tríadas, cuando lo veo, digo: este tío se ha roto. Después de haber sido revisado por los médicos, vuelve al terreno de juego y, a los 5 minutos, se tira al suelo, ya no puede seguir más, lo sacan y al día siguiente se confirma que tiene una rotura del cruzado anterior".

"Es muy peligroso especular con este tipo de cosas porque las sensaciones son muy diferentes a lo que puede pasar después, pero los médicos, en ese momento, si las sensaciones del jugador son buenas, no tiene más que decir", reflexionó Joseba Larrañaga, "pues si a ti no te duele, te permite seguir jugando y quiere seguir jugando, es muy peligroso".

Negligencia médica

Guille Uzquiano también quiso opinar sobre esta polémica que ve "un poco absurda, porque se está buscando la negligencia médica en algo que cuentan mucho las sensaciones del jugador": "Si quiere seguir, ¿cómo un médico le va a impedir que la sospecha de que puede ser algo grave?Pues se le deja seguir y si luego ve, que es cuestión de segundos o gestión de un par de minutos, si ve que el jugador, en cuanto salta o en cuanto pisa, le duele, pues se va la banda y se le cambia". El tertuliano de El Partidazo de COPE no entiende "la polémica en querer buscar una negligencia del seleccionador".

Gavi durante el España-Georgia de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024





Dani Senabre fue más crítico: "No entiendo que no lo entendáis, de verdad". "Nadie dice, o como mínimo, y yo no digo, que la culpa de la lesión sea ni de los médicos, ahora hablaremos con Juanma, para mí la culpa es de los clubes, es del calendario y todo el debate que supongo que es el día", justifica en El Partidazo de COPE, "pero que las portadas en Barcelona no son que se ha lesionado Gavi por culpa de los médicos, la portada de Barcelona son por el malestar en el Barça, el enfado en el Barça, porque creen que se podía haber gestionado mejor y esto no es lo mismo".