Gonzalo Miró señala el 'pero' que le falta a la selección española: "A De la Fuente le sale bien"

La selección española comenzó la andadura hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026 con una contundente victoria que pudo terminar en una goleada escandalosa pero que acabó 0-3 con goles de Oyarzabal, Cucurella y Mikel Merino. Los de Luis de la Fuente jugarán el próximo domingo ante Turquía, la selección que será la gran rival para lograr el liderato de grupo.

EFE SOFIA (Bulgaria), 04/09/2025.- Spain's Mikel Oyarzabal (C) celebrates with teammates after scoring the 0-1 during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group E match between Bulgaria and Spain in Sofia, Bulgaria, 04 September 2025. (Mundial de Fútbol, España) EFE/EPA/VASSIL DONEV

España salió de inicio sin Carvajal ni Rodri, recuperados ya de sus graves lesiones durante la pasada temporada y que contaron con minutos en la segunda parte. Huijsen formó la pareja de centrales con Le Normand y Oyarzabal fue otra vez el nueve del equipo. El jugador de la Real Sociedad fue quien abrió el marcador, tras aprovechar un gran pase de Zubimendi, aumentando su gran racha goleadora con 'La Roja'. El donostiarra es el máximo goleador de la selección de Luis de la Fuente, con once goles.

Cucurella amplió el marcador con un gran disparo cerca de la escuadra después de un rechace de la defensa en un centro de Lamine Yamal, y Mikel Merino hizo el tercero y definitivo antes del descanso, con un cabezazo a la salida de un córner. En la segunda parte, España tuvo varias ocasiones para marcar varios goles más, pero el marcador no se movió y el equipo se relajó en los minutos finales.

EFE Los jugadores de la selección celebran uno de los goles ante Bulgaria

gonzalo miró y el 'pero' de la selección

Gonzalo Miró, comentarista de El Partidazo de COPE, analizó la victoria de la selección española y quiso señalar un 'pero' que, para él, le falta al equipo español:

"Por señalar más lo malo que lo bueno, creo que en el nueve falta alguien, un nueve titular. Es verdad que a de la Fuente le sale bien cada vez que pone a Oyarzabal de nueve le funciona, pero me da la sensación de que para partidos de más entidad ahí falta algo. Soy incapaz de lanzar las campanas al vuelo cuando hay tanta diferencia con un rival; creo que Bulgaria no es un equipo contra el que se pueda medir la selección española, pero hoy lo que se le podía pedir a la selección lo ha hecho, que es la intensidad, la intención, las ganas, todo eso que en un partido así a veces puedes tender a relajarte, no lo hemos visto hasta el minuto 70, que me parecía ya bastante humano".