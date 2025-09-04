David Sánchez, contundente con la crítica de Flick a sus futbolistas: "Es difícil"

El FC Barcelona se encuentra, como el resto de los equipos de LaLiga, en pleno parón de selecciones. Del equipo culé, hasta trece jugadores se han ido con sus respectivos combinados. Las selecciones que representarán a los jugadores del Barça son España, Países Bajos, Francia, Polonia, Inglaterra, Suecia, Brasil y Dinamarca.

EFE Imagen del entrenamiento de la selección española en Bulgaria

los egos asoman al vestuario

Después de dejarse dos puntos en el campo del Rayo Vallecano (1-1), Hansi Flick dejó la siguiente frase de la que se está hablando tanto: "Los egos matan el éxito de un equipo". Esta respuesta vino de una pregunta sobre el futuro de Fermin, pero se intuyó que la reflexión fue más allá de un nombre o de un caso concreto ya que han habido varios jugadores de la primera plantilla que han tenido más la cabeza en el mercado que en las primeras jornadas de liga.

EFE MADRID, 31/08/2025.- Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal (d) y Ferrán Torres tras el partido de la tercera jornada de LaLiga entre el Rayo Vallecano y el FC Barcelona, este domingo en el estadio de Vallecas. EFE/FERNANDO VILLAR

También se puede pensar en aquellos futbolistas que han puesto mala cara cuando no se han visto en un once inicial o cuando el entrenador les ha retirado del campo, o por aquellos que buscan hacer la guerra por su cuenta dejando a un lado que se ha de primar antes el éxito colectivo antes que el individual.

la visión de david sánchez

Aprovechando la entrevista de Lamine Yamal en RTVE en la que fue preguntado precisamente sobre el tema de los egos, David Sánchez alabó en El Partidazo de COPE el toque de atención de Flick en rueda de prensa con las siguientes palabras: "Creo que es positivo lo que dice Hansi Flick hablando de egos. Para mí es positivo y es un toque de atención muy merecido para una plantilla que el año pasado rindió a las mil maravillas y que es difícil que jugadores como Rapinha vuelvan a rozar la excelencia esta temporada temporada. La única manera de intentar azuzarlos para que rindan ese nivel es provocarles y pincharles".

