El análisis de Manolo Lama del Bulgaria - España: "A día de hoy..."

En el mes de junio, España perdió la final de la Nations League en la tanda de penaltis ante Portugal y eso le hizo meterse en un grupo junto a Georgia, Turquía y Bulgaría para pelear su plaza para el Mundial 2026. Ante la última selección, debutó con victoria en la fase de clasificación con los goles anotados por Cucurella, Mikel Merino y Oyarzabal (0-3).

EFE Los jugadores de la selección celebran uno de los goles ante Bulgaria

merecido triunfo

El equipo que sacó Luis de la Fuente al terreno de juego del Nacionalen Stadion Vasil Levski de Sofía ya dejaba ver que España iba muy enserio. Los once elegidos desde el inicio fueron Unai Simón (POR), Porro, Le Normand, Huijsen Cucurella; Zubimendi Merino Pedri; Lamine Oyarzabal y Nico. El meta vasco no tuvo que esforzarse mucho en el encuentro ya que Bulgaria apenas se acercó a su portería.

EFE Once de España en el partido contra Bulgaria

En la defensa Le Normand y Huijsen fueron dos torres inexpugnables que contaron con Pedro Porro y Cucurella como buenos laterales llegadores. Zubimendi, Merino y Pedri ejecutaron muy bien su papel en el centro del campo mientras que Lamine, Oyarzabal y Nico Williams sembraron el pánico entre los defensas búlgaros, aunque el extremo del Athletic no estuvo tan acertado como sus otros dos compañeros de ataque.

buenas palabras de lama

En el comienzo de El Partidazo de COPE, Manolo Lama aplaudió el fútbol que desarrolló España ante Bulgaria y sobre todo puso en valor a los jugadores: "Lamine Yamal es el jugador que más se enamora hoy en día al mundo entero. Luego tenemos jugadores como Merino, Zubimendi u Oyarzabal que son muy buenos y que da gusto verles jugar en directo. Siendo sincero, a día de hoy no creo que haya a día de hoy ninguna selección que juegue tan bonito".

A continuación habló del partido contra los búlgaros: "Los primeros 25 minutos que hemos hecho, de verdad son para ponerlos. O sea, es un escándalo ver a España jugar al primer toque, doblándose, encarando y llegando. Luego la segunda parte es verdad que nos hemos relajado. Lo peor, la única mala nota que le pongo es que no se pueden fallar tantos goles como hemos fallado".

