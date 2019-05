La historia del oyente de 'El Partidazo de COPE' que sólo se gastó 3,86€ en ir a la final de Copa

Los precios de hoteles y habitaciones en viviendas privadas se han disparado este fin de semana en Madrid por la celebración de la final de la Champions League que enfrentará a Liverpool y Tottenham en el Wanda Metropolitano. "El Partidazo de COPE" ha podido demostrar que se están ofertando habitaciones por más de mil euros una sola noche. Cumplir el sueño de vivir una final de fútbol en directo a veces es caro, pero también puede ser barato. Increíblemente barato.

Es el caso de Roberto, un fiel oyente de "El Partidazo de COPE". Al hilo de los desorbitados precios en la capital española ha contado que su viaje de Madrid a Sevilla para disfrutar en directo de la final de la Copa del Rey le salió por sólo 3,86 euros. ¿Cómo es posible? Él mismo lo ha contado. "Los billetes del AVE me tocaron por sorteo y tuve también la suerte de que ganar las entradas para el partido a través de un concurso", ha contado. Él llegó a Sevilla al mediodía y dio un paseo por la capital hispalense. "Y como por la tarde hacía calor, me quedé en el hotel en el que tenía que recoger las entradas. Al lado de la piscina y bajo el aire acondicionado. No pedí nada para consumir", ha contado.

Los 3,86 euros se los gastó en la barra de pan y el jamón que compró para comerse un 'bocata' en el descanso. ¿Y tras la final? Roberto se tomó como un reto gastar lo mínimo posible y se quedó en la recepción de un hotel cercano a la estación de tren. "No soy ni tacaño ni tieso, por suerte. Pero se juntó una cosa con la otra y decidí que iba a gastar lo más mínimo posible", ha contado.

Por último, nuestro afortunado oyente coincidió con Lama en el viaje de vuelta en el AVE. Pero no pudo hacerse una foto con el periodista de COPE. "Iba dormido en todo el viaje. Eso sí, luego fue el primero en salir del tren. Salió muy rápido y no pude hacerme una foto con él", ha contado. Los colaboradores de "El Partidazo de COPE" han podido confirmar con esos detalles que se trataba efectivamente de Lama.