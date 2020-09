El COE y las Federaciones contra Irene Lozano y el CSD

El deporte español es un volcán a punto de explotar. El Consejo Superior de Deportes descarta un protocolo del deporte no profesional sin pruebas de COVID-19. Esto supone, según ha informado Ángel García en El Partidazo de COPE, parar el deporte no profesional en España.



Los dos motivos que ha explicado Ángel García, en El Partidazo de COPE:

Este miércoles se espera una respuesta contundente contra Irene Lozano y el CSD de casi todo el deporte español.

Informa @agarciamuniz



No hay protocolo para la vuelta del deporte no profesional y el cabreo en Federaciones, COE y Comunidades Autónomas con el CSD es enorme



"Esta nota es el mayor error que he visto en mucho tiempo"



Mañana, respuesta contundente