Guasch, la voz crítica contra la medición del fuera de juego del VAR: "Es una chufla; si paro en un frame..."

A juzgar por lo escuchado este lunes en El Partidazo de COPE, se ve que Carlo Ancelotti no es el único disconforme con el análisis que el VAR hizo de la jugada que anuló el gol de Marco Asensio durante el Barcelona - Real Madrid del pasado domingo.

En la noche de este lunes, Tomás Guasch fue más crítico aún que el entrenador del Real Madrid con respecto a la duda que dejó el VAR al medir si Asensio se encontraba en posición correcta o no.

Real Madrid y Barcelona no varían su posición

Los principales implicados en la jugada de debate, Real Madrid y Barcelona, no varían su opinión. El club madridista, como informó Melchor Ruiz, no se encuentra sorprendido, pero sí resignado, al tener que aceptar una decisión que consideran dudosa.





En lo futbolístico, existe autocrítica. Se reconoce la diferencia que hay en el club de antes del parón por el Mundial de Catar a la dinámica posterior a la cita mundialista, y en el club hablan de que el Real Madrid no ha tenido la regularidad que sí ha tenido el Barcelona.

Con respecto al futuro de Carlo Ancelotti, Melchor contó que es pronto para saber nada porque el Real Madrid no toma decisiones hasta el final de la temporada. Queda por verse el último tramo de la temporada, en el que el equipo sigue con opciones de ganar la Copa del Rey y la soñada Copa de Europa.

Carlo Ancelotti, en el banquillo del Camp Nou durante el Barcelona - Real Madrid, de LaLiga Santander





El Barcelona ya dejó claro que consideran injusto el gol de Asensio. Xavi Hernández, en la rueda de prensa posterior al Clásico, comentó que con el gol de Kessié se hacía justicia. El ambiente es distendido y calmado, muy diferente a cómo estaría de haber ganado el Real Madrid y haber recortado la distancia a seis puntos. Informó Víctor Navarro en El Partidazo de COPE que algunos de los futbolistas han aprovechado para salir de cena con sus seres queridos, hay otros que están celebrando cumpleaños atrasados, y otros haciendo planes en estos cuatro días libres de que dispone la plantilla.

Guasch, sobre el VAR: "ridículo, estafa, cachondeo"

De los participantes en el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, Tomás Guasch fue el más díscolo con el tema de debate, y demostró seguir sin entender el trazado de las líneas en el VAR durante el fuera de juego: "Jugando el Barça, el Madrid, el Betis, el Jamaica... No tengo más que decir. Si yo dependo de que un tío que está a 600 kilómetros pare el aparato ese en un frame ahora o un minuto después, pues yo no me lo creo. Hay una jugada mítica, un 'orsay' de Mariano en Getafe. A partir de ahí ya no digo las rayas de la Ponferradina, etcétera, etcétera".

"El fútbol no está en un momento de creer muchas cosas. Pero es que es una cosa que me parece ridícula. Me acuerdo de los tiempos heroicos en los que el tío estaba en línea y era gol, fuera Asensio, Kessié o mi prima. Que ahora dependa de la uña del pie me parece una estafa enorme", prosiguió.

Incluso comparó la credibilidad de herramientas como el 'Ojo de Halcón' que se utiliza en el tenis con el actual sistema de VAR: "Yo hablo de las líneas desde que las pusieron. Si resulta que en 2023 lo de las líneas es un acto de fe, que la pelota de Alcaraz entre o no entre, es de cachondeo. El ojo de halcón sí me lo creo".

Y recurrió a un dato histórico: un gol fantasma que dio la Copa del Mundo a la Selección de Inglaterra en el Mundial de 1966 que se celebró en el país británico. "Yo viví en el año 66 una decisión de un Mundial de una pelota que no entró, y 40 años después sigue pasando lo mismo, todo es una chufla. Las rayas no me dan confianza, y es una postura muy legítima. Le ha pasado al Madrid como le ha pasado a la Ponferradina, que es de cachondeo".

"Yo sólo sé que si paro un frame, pasa una cosa; y si paro el siguiente frame un segundo después, pasa otra cosa", concluyó.