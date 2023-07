La graciosa anécdota que vivió Juanma Castaño con un ajo cuando ganó MasterChef: "La que lió"

Pocos han sorprendido tanto en El Partidazo de COPE en los últimos tiempos como Fernando Morientes, y de la manera más curiosa posible. El exdelantero y contertulio del programa se ha proclamado como uno de los ganadores de Mask Singer, logrando la máscara de oro tras su participación como Gorila.

El exfutbolista celebró junto a Ana Torroja, que iba de "ratita", la consecución de lo más preciado del programa. Morientes, como gorila, ha sido una de las máscaras favoritas del público, por sus actuaciones sobre el escenario que tanto han gustado a la audiencia.

Otra persona que bien sabe lo que es ganar un programa de televisión de gran audiencia es Juanma Castaño, el ganador de la edición de MasterChef Celebrity de 2021. El director de El Partidazo de COPE vivió una experiencia única, contando diferentes anécdotas en el programa de todo lo que vivió.

Sin embargo, había una que no ha salido a la luz, y que es más que curiosa. La contó Joseba Larrañaga y provocó las risas de todos los contertulios que se encontraban en El Partidazo de COPE.

Juanma Castaño y Fernando Morientes, triunfadores en televisión

Da la sensación a veces de que El Partidazo de COPE es una máquina de generar estrellas de concursos de televisión, pero no es a propósito. Fernando Morientes ha sido el último, ganando la última edición de Mask Singer. De hecho, el exdelantero contó en El Partidazo de COPE la experiencia que supuso participar en el programa.

"No me felicitaban tanto desde que ganaba una Copa de Europa", decía, con tono humorístico, Morientes en su participación en El Partidazo de COPE. "Yo fui ahí pensando en ganar, me gusta hacer las cosas al máximo", añadió el exdelantero en su conversación con Joseba Larrañaga.

Juanma Castaño también reaccionó, en pleno directo, a su victoria en MasterChef Celebrity, en un gran momento de El Partidazo de COPE, con la redacción y tertulianos visualizando un momento, sin duda, muy curioso. Visualiza la reacción, en su momento, de Juanma Castaño.

Vídeo





La anécdota de Juanma Castaño que sorprendió a sus amigos tras ganar MasterChef

Audio



