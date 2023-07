C. Tangana estrena el himno del Centenario del Celta: "Me han dado el centenario y me he flipado"

Antón Álvarez, o C. Tangana, ha vivido unas horas frenéticas. El artista madrileño presentó el himno del centenario del Celta, Oliveira dos cen anos, en un acto muy emotivo horas antes de que saliese a la luz. Antes también de que el himno se publicase, Pucho fue entrevistado en El Partidazo de COPE por Joseba Larrañaga... y bajo una compañía inmejorable, como es la del capitán celtiña, Iago Aspas. Una superproducción de la que habló C. Tangana en El Partidazo de COPE.

"El feedback que nos ha llegado es cojonudo y estamos flipando. Vamos a celebrarlo con una botella de vino. Es una producción grande, ambiciosa. Ya que me han dado el centenario del Celta y me he flipado", ha señalado el artista.

No ha escondido todas las ganas que él, madrileño pero del Celta, tenía de hacer algo así: "Era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, lo guardé durante varios tramos de mi carrera, quería que fuese algo especial, cuando me dieron el papel sabía que era el momento".

Sobre el proceso, una de las cosas que más destacan es el papel de la mujer: "Tiene una presencia muy fuerte en la cultura musical gallega, las pandereteiras tienen algo muy difícil de encontrar en el resto del mundo. No he encontrado algo así en otro sitio"

Iago Aspas: "Esto va a tener una repercusión brutal"

Junto a C. Tangana, otro invitado de lujo en El Partidazo de COPE fue Iago Aspas. "Muy especial, como club va a tener una repercusión brutal, para nosotros es muy especial, que un artista como él haga esto es mágico", señaló el capitán del Celta.

El delantero aseguró que tendrán que "estar a la altura" esta temporada, tras lo que sufrieron en la pasada: "Con el himno que nos ha compuesto habrá que estar a la altura. Tenemos que quedar entre los 10 primeros, esta temporada fue un sufrimiento hasta la última jornada. Sufriendo sabe mejor, también es verdad".

Y por último, dio la bienvenida a "Celtangana" al cuadro celtista, si se anima a saltar al campo. "Esperemos que no suframos tanto. Si Pucho mete goles será bienvenido", concluyó Aspas.

Una producción "tremendamente ambiciosa" para el himno

El himno, grabado en Vigo durante la segunda mitad de este mes de marzo, nace después de una fase de investigación previa junto a importantes referentes de la cultura gallega, como el escritor Pedro Feijoo, el músico Rodrigo Romaní -uno de los fundadores de Milladoiro-, o Alfredo Dourado, miembro de otros clásicos del Folk gallego como A Roda.

En él participan distintos símbolos de la cultura viguesa como la emblemática Coral Casablanca, el grupo de pandereteiras As Lagharteiras y la popular peña celtista Tropas de Breogán, además de la banda Keltoi.

Con una puesta en escena a la altura de una gran producción cinematográfica, el videoclip dirigido por Pucho pone de manifiesto entre una secuencia de postales viguesas la especial relevancia de la mujer como eje central de la sociedad gallega y la arrolladora energía de la afición celeste.

"Oliveira dos cen anos", por C. Tangana

"Creo que estou namorado

dos teus ollos azuis

son como da cor do ceo

cando se apartan as nubes

Nesa beleza celeste

pérdome cando te miro

que fácil é confundilos

cas ondas do mar de Vigo

Conto cada día da semana

para que me deas de esa morte

conto cada día da semana

sei que este domingo vou ter sorte

Non sei se podo vivir sen ti

pero iso éme igual

non o quero probar

cada ves que mires atrás

sempre hei estar aquí

Sempre Celta!



Un escudo no meu peito

Sempre Celta!

Oliveira dos cen anos

cría raíces de prata

tomar amores non custa

olvidalos si que mata

olvidalos si que mata

eu non os quero esquecer

na ledicia son celeste

celtista no padecer"