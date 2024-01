Gonzalo Miró sentencia a un jugador del Atlético tras la Supercopa: "Me sorprende que Simeone..."

La primera semifinal de la Supercopa de España 2023-24 tuvo lugar el pasado miércoles en una noche de fútbol que no dejó indiferente. El Real Madrid venció al Atlético en la prórroga (5-3) con los tantos en propia de Savic y el final de Brahim en los últimos 30 minutos extra. El conjunto blanco ya espera en la final del torneo de este domingo al vencedor de la otra eliminatoria entre el Barcelona y Osasuna.

Mal arranque liguero del Atlético

En Champions, los colchoneros pasaron como primeros de grupos a la siguiente ronda con 14 puntos, por encima de la Lazio, Feyenoord y Celtic. En la Copa del Rey lograron el pase a los octavos tras vencer 1-3 al Lugo y se verán las caras con el propio Real Madrid el próximo 18 de enero.

Ocasión fallada de Morata en el partido contra el Girona.EFE





La otra cara de la moneda para los del 'Cholo' es el mal arranque liguero de su equipo. Después de las 19 jornadas que representan el cierre de la primera vuelta de la competición doméstica, el Atlético de Madrid se encuentra en la quinta posición con 38 puntos, igualado con el Athletic Club de Bilbao (cuartos). Antes de comenzar su siguiente partido contra el Granada, los rojiblancos están a diez de los dos líderes de la categoría, el Real Madrid y el Girona.

Derrota contra el Real Madrid

El Atlético de Madrid llegó a tener pie y medio en la final de la Supercopa de España, pero el tanto del 'MVP' de la noche, Carvajal , alargó el encuentro hasta la prórroga, en la que los colchoneros no aguantaron el desgaste físico. El partido terminó con un 5-3 en el marcador, con los goles de Rudiger, Mendy, Carvajal, en propia de Savic y Brahim para los blancos; además de, los goles de Hermoso, Griezmann y Rudiger en propia para los colchoneros.

Gonzalo Miró analizó a los del 'Cholo' en El Partidazo de COPE al término de la eliminatoria. "Yo que le doy bastante importancia a como se pierde, hoy el Atleti a competido y ha demostrado que la diferencia con el Real Madrid no debería ser de 10 puntos en Liga", explicó. El periodista comentó las claves de la caída de los rojiblancos. "Lo que ha marcado la diferencia evidentemente ha sido el rendimiento físico. El Atlético de Madrid no se ha caído en la prórroga, se ha caído 20 minutos antes. Independientemente de que el Madrid tenga muy buenos jugadores, no le pasa solo con el Madrid", aclaró.

Sin embargo, Gonzalo Miró aseguro haber más trabas en la plantilla. "Hay varios problemas más, el primero es que tenían que haber firmado un 'cinco'. En el centro del campo es donde más se están notando las lesionas porque en el partido de hoy con Lemar y Barrios se podían haber tenido más alternativas", afirmó.

Savic, el señalado

El Atlético de Madrid firmó unos buenos primeros 90 minutos, aunque los del 'Cholo' fueron de más a menos en el encuentro y acabó dejando a jugadores señalados. "Los centrales no están en su mejor momento, pero principalmente Savic no está para jugar en este nivel de fútbol ya. Cada vez que iba a un balón dividido hacía falta, cuando tenía la pelota, o se la daba a un rival o metía a un compañero suyo en un aprieto", especificó.

Jude Bellingham ante Stefan Savic y Axel Witsel en el Real Madrid - Atlético de la semifinal de la Supercopa de España.EFE





"Me sorprende mucho que Simeone lo siga viendo de la misma manera. Si no quiere a Soyuncu, que sea Azpilicueta, sino a Witsel o a algún jugador de la cantera. No me gusta cargar las tintas contra él, pero no está para jugar. Giménez creo que es una situación distinta porque creo que no ha podido tener continuidad, pero no es lo que era porque ha perdido velocidad y contundencia", sentenció el periodista en El Partidazo de COPE.

