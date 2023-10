Gonzalo Miró no entiende la falta de minutos de Luka Modric: "¿Cuántos?"

Luka Modric no vive su mejor momento en el Real Madrid. Desde que llegó en la temporada 2012, el jugador croata está viendo como cuenta cada vez menos para Carlo Ancelotti, especialmente desde que fue titular junto a Toni Kroos en la derrota de los blancos en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid. En ese partido, que el Real Madrid perdió 3-1, Modric comenzó de inicio pero fue sustituido al descanso, cuando su equipo perdía 2-1.

En lo que llevamos de temporada en Liga, Modric ha jugado siete partidos, con 283 minutos, siendo titular solo en tres de ellos. En esos encuentros, el croata no ha marcado ningún gol ni ha dado ninguna asistencia. En los dos partidos que lleva el equipo en Champions League, con dos victorias ante el Unión Berlin gracias al gol de Bellingham en el descuento, y ante el Nápoles, Modric ha sido titular en uno de ellos y en otro, suplente, con el mismo balance de goles y asistencias que en Liga.

Modric: "Siempre quiero jugar"

El jugador croata pudo irse este verano a Arabia Saudí, donde le ofrecían un gran sueldo como a todos los futbonlistas que se han ido a jugar allí, pero decidió quedarse al menos una temporada más en el Real Madrid, confiando que seguiría contando con minutos pese a la llegada en las últimas temporada de jugadores muy jóvenes como Camavinga, Tchouameni y Bellingham, llamados a renovar el centro del campo del equipo blanco junto a Valverde. Al final, Modric renovó un año más su contrato.

El problema ha venido en este inicio de temporada, cuando se ha visto que Carlo Ancelotti ya no cuenta tanto con él y el croata, desde la concentración con su selección, ya ha hablado sobre este tema: "Ésta es una situación nueva para mí. Es verdad que ya no juego como antes, ni tanto como me gustaría. Siempre quiero jugar, no quiero vacaciones. Así me siento mejor y me preparo mejor para los partidos".

"Esta situación puede tener algunas ventajas para el futuro pero quiero jugar cada tres días si es necesario. Esto es un proceso normal, natural y lo acepto y tengo que prepararme mentalmente y seguir adelante", asume el capitán croata. "Me siento bien físicamente y motivado, me siento bien, lleno de energía; de lo contrario, difícilmente podría liderar a Croacia como capitán".

Ancelotti habló del futuro de Modric

La semana pasada, Ancelotti fue preguntado en rueda de prensa por el futuro de Luka Modric y por la falta de minutos de uno de los jugadores más importantes del equipo blanco en la última década. El técnico italiano negó que pueda irse en el mercado de invierno, pese a los rumores que hablan del descontento del jugador: "Yo no creo que Modric se esté planteando salir en enero. Él piensa que es un jugador importante y para nosotros lo es y lo va a seguir siendo esta temporada. No tiene planteamiento de irse y estamos contentos con esto. Yo hablo con Modric cada día. Lo veo cada día. Es un jugador que, obviamente no está contento de no jugar, pero él sigue manteniendo una alta motivación e ilusión de aportar algo al equipo. Lo que Modric aporta en el vestuario no lo puede aportar nadie más. El tiene un carisma frente a los otros que es importante. El no jugar le afecta, es normal, entendible; pero también afecta a todos los que queremos a Modric. Pero él no pierde la motivación. Y los 30 minutos que jugó en Nápoles significó mucho para nosotros".

