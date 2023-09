Las acciones que hace el Real Madrid, que el resto no, para protestar contra el arbitraje

Han pasado ya días desde que el pasado domingo el Atlético de Madrid se llevara el derbi ante el Real Madrid por 3-1 gracias a un doblete de Álvaro Morata y a otro tanto del francés Antoine Griezmann en el encuentro que se disputó en el Cívitas Metropolitano, pero aún así, se sigue hablando de él por toda la polémica arbitral que se produjo durante el choque.

La última noticia relacionada con este tema son las palabras de Miguel Ángel Gil Marín sobre el Real Madrid que han sido recogidas por el diario MARCA, y ratificadas por Juanma Castaño, donde apuntan que el Real Madrid "adultera la competición". En El Partidazo de COPE hemos debatido estas palabras y además desvelamos las acciones e iniciativas que lleva a cabo el Real Madrid para protestar contra el arbitraje que el resto de equipos no hacen. Puedes descubrirlo si pinchas en el siguiente audio.

En esas palabras, el consejero delegado del Atlético de Madrid llega a decir que todas esas iniciativas llevadas a cabo por el Real Madrid para protestar contra el arbitraje "crean un clima insoportable para los colegiados".

No es la primera vez que Gil Marín habla sobre el favoritismo arbitral hacia el Real Madrid. El pasado mes de enero, tras el partido de Copa del Rey, el consejero delegado del equipo del Manzanares fue muy contundente en su análisis de la actuación del colegiado ese día: "El Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor. Crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones. Son conscientes de lo que les espera si les perjudican con algún error o incluso con algún acierto. Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica".

Los presidentes Florentino Pérez y Enrique Cerezo, en un encuentro en el BernabéuCordon Press

Sus críticas no quedaron ahí: "Ese estadio y el color de esa camiseta no deberían pesar a la hora de tomar decisiones justas" y además se resignaba al señalar que "el sistema es así y desde el Atleti no podemos cambiarlo solos. Debemos competir hasta donde podamos y seguir trabajando para tener un sector más fuerte y más justo con todos los clubes".

El Atlético confirmó la lesión de Correa con una foto de Bellingham

Este martes, el Atlético de Madrid señaló que Ángel Correa sufría un esguince grado I del ligamento colateral medial de la rodilla después de que el internacional argentino fuera sometido a una resonancia que confirmó el alcance de la lesión. El equipo rojiblanco hizo público el parte médico con la imagen de la entrada de Bellingham a Correa del pasado domingo.

Sin embargo, el entrenador colchonero, el argentino Diego Pablo Simeone, quitó hierro al asunto y a la acción del inglés con su jugador: "Lo que quedó atrás quedó atrás. Pienso en la ilusión de un equipo que en su casa se hace fuerte, aunque los resultados no son los que querrían".

Respuesta de Carlo Ancelotti

La última crítica de Gil Marín hacia el arbitraje y el Real Madrid llegaron mientras que el conjunto merengue estaba disputando su encuentro de la 7ª jornada ante Las Palmas - partido que se llevó por 2-0 gracias a los goles de Joselu y Brahim- y al término del encuentro, el entrenador madridista, el italiano Carlo Ancelotti, fue preguntado sobre este asunto.

Carlo Ancelotti y Diego Pablo Simeone, en el derbi del MetropolitanoCordon Press

"Para mí se ha equivocado a lo grande, ninguno es perfecto", señaló e intentó zanjar este tema añadiendo lo siguiente: "No hago caso esto, cada uno dice lo que quiere".

