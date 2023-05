Fiscal del caso Vinicius: "La pena puede ser de hasta cuatro años de prisión"

Juanma Castaño entrevista en El Partidazo de COPE a Susana Gisbert, Fiscal delegada de delitos de odios de la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha abierto diligencias por lo sucedido este domingo en Mestalla: “Hemos abierto diligencias para investigar hechos que puedan ser delito porque a priori puede haber un delito de odio. De momento, solo se ha hecho el paso formal de abrir diligencias. Se pedirán los medios que hay en las grabaciones para ver si hay algún autor y si es responsable de delito de odio”.





Sobre cuánto tiempo puede pasar hasta que se decida algo, la Fiscal contó que “las diligencias son seis meses como máximo pero no lo vamos a agotar porque se intenta hacerlo lo antes posible. Una vez se lo enviamos al juez, empiezan su propia investigación. Luego se decide si sigue adelante o si hay sobreseimiento”.

Juanma Castaño le recordó a Susana Gisbert que en otras ocasiones se ha decidido no denunciar: “Cada caso es cada caso. El delito de odio está configurado en nuestro código penal no como insulto sino como que incita a odio. Hemos pensado que puede haber delito de odio en este caso y por eso hemos abierto diligencias. No puedo ver las diferencias entra una cosa que está juzgada y otra que todavía no”.

¿A qué opena se enfrentan los aficionados racistas?

Vinicius denunció gritos racistas desde la grada de Mestalla





Por último, la Fiscal habló de la pena que le puede caer a los autores de los gritos racistas: “La pena máxima puede tener hasta de cuatro años de prisión, pero no es lo normal, tendrían que haber agravantes. Puede ser desde una multa a la pena de cuatro años”.





Las denuncias de Vinicius









El brasileño ha vuelto a publicar un nuevo comunicado en su cuenta personal de Instagram. El jugador del Real Madrid ha explotado tras lo vivido este pasado domingo en Mestalla y esta vez acompaña el texto de un vídeo, en el que muestra todos los episodios racistas que ha vivido en LaLiga.

"Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable", empieza señalando la nota del jugador brasileño en la que afirma que "no son casos aislados". Además Vinicius también carga contra la escasez de condenas tanto judiciales como deportivas, contra los medios de comunicación y contra los patrocinadores de LaLiga que mantinen su acuerdo con La Patronal.

A lo largo de este lunes han sido muchos los compañeros de profesión que han apoyado a Vinicius. También le ha arropado el propio Real Madrid con dos comunicados. Incluso Diakhaby, jugador valencianista, ha apoyado al que este domingo era su rival.

Comunicado completo de Vinicius

"Cada partido fuera de casa es una sorpresa desagradable. Y hubo muchos esta temporada. Deseos de muerte, un muñeco ahorcado, muchos gritos criminales...Todo registrado.

Pero el discurso siempre recae en "casos aislados", "un hicha". No, no son casos ailsados. Son episodios continuos por varias ciudades de España (e incluso en un programa de televisión).

Las evidencias están en el vídeo. Ahora pregunto: ¿cuántos de estos racistas tenían sus nombres y fotos en las redes sociales? Respondo para hacerlo más fácil: cero. Ninguno para contar una historia triste o hacer esas disculpas falsas públicas

¿Qué falta para condenar a estas personas? ¿Por qué no castigar deportivamente a los clubes? ¿Por qué los patrocinadores siguen en LaLiga? ¿No se molestan las televisiones en retransmisiones esta barbaridad todos los fines de semana?

El problema es muy graves y los comunicados ya no funcionan. Tampoco funciona culparme para justificar unos actos delictivos.

No es fútbol, es inhumano".