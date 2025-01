Fernando Roig, en El Partidazo de COPE: "Baena no quería marcharse y nosotros no queríamos negociar"

Fernando Roig Negueroles ha pasado por El Partidazo de COPE para analizar la actualidad del Villarreal, donde este jueves ha sido noticia la posible marcha de Álex Baena del conjunto amarillo.

"Hace unos días diez, los agentes del jugador nos comentaron la posibilidad y nosotros no queríamos venderlo ahora mismo. Pero esta mañana se ha precipitado todo y nos hemos negado a negociar porque no teníamos un reemplazo. Pero, por si fuera poco, el jugador no ha hecho ningún esfuerzo de ir", empezó diciendo el CEO del Villarreal.

Y agregaba: "El jugador lleva en el club desde los diez años y estamos muy felices de la decisión que ha tomado. Estamos muy contentos con él".

Juan Igual, durante la tarde de este jueves, ha informado del interés del Al Ahli por Álex Baena. El equipo de Arabia Saudí, según la información de nuestro compañero, habría ofrecido al Villarreal 55 millones de euros para fichar al internacional absoluto con España.

Sin embargo, el jugador ha rechazado la mareante oferta de 15 millones netos de salario y seguirá vistiendo el color amarillo del Villarreal.

Cordon Press Álex Baena durante un partido del Villarreal.

"Quizás si esta oferta le hubiera pillado con unos años más, la habría aceptado. Pero ahora mismo es feliz en el Villarreal y quiere seguir jugando aquí", analizaba Roig Nogueroles.

El CEO del equipo amarillo, además, confirmó que el verano pasado recibieron una gran oferta por Ilias Akhomach. "Este año hemos tenido un caso similar con Ilias Akhomach, aunque no con cifras tan altas. Pero el jugador también decidió quedarse", afirmó.

Para finalizar, comentó: "A tres días para la finalización del mercado, la oferta no nos agradaba, porque además reemplazar a un jugador como Baena no es nada fácil. Nos da muchas cosas dentro y fuera del campo y con él será más fácil alcanzar el objetivo".

La negativa se ha confirmado con dos publicaciones en redes sociales. El 'Submarino Amarillo', primero, ha colgado un mensaje que decía "es uno de los nuestros", palabras que iban acompañadas de un corazón amarillo. Y, posteriormente, el jugador ha escrito: "SIEMPRE".

El culebrón se ha cerrado cuando el Villarreal ha posteado una foto de Baena y el mensaje: "Se queda".