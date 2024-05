Fernando Morientes señala lo que le "fascina" de Vinicius para ser el mejor del mundo: "Otros jugadores"

Una eliminatoria más, en el momento clave en el que se deciden los grandes partidos, el brasileño Vinicius Júnior volvió a ser decisivo. Por eso, Juanma Castaño quería volver a incidir con Fernando Morientes en que es el mejor jugador del mundo ahora mismo. El exjugador dio su opinión en El Partidazo de COPE.

Audio

Heredero en el Real Madrid en una década inolvidable de éxitos, del papel que ejercía Cristiano Ronaldo y pasó a Karim Benzema, Vinicius Júnior fue el referente absoluto del triunfo ante el Bayern, con su doblete de Múnich, y los continuos intentos en el Santiago Bernabéu hasta derribar el muro alemán.

La leyenda de Vinícius ha dado un salto en el torneo de mayor prestigio con un papel estelar en las eliminatorias. Asumiendo el liderazgo para situar al Real Madrid a un paso de su decimoquinta Copa de Europa. Enfrentado a jugadores con los que compite por el Balón de Oro, su rendimiento le da ventaja en el presente.

?? Juanma Castaño destaca la cualidad que menos se valora de Vinícius



?? "No lo es" https://t.co/QGYcXMYXnI — COPE (@COPE) May 1, 2024

"Sin duda, pero sin duda alguna", responde de forma certera Fernando Morientes a la pregunta de Juanma Castaño, "ni que se compare ahora con otro tipo de jugadores, por muy buenos que sean y por muy buenos que son, Vinicius es el más determinante y lo ha demostrado". El exjugador del Real Madrid ha convivido con futbolistas así.

Vinicius

Fernando Morientes señalaba que "estaba viendo unas declaraciones de alguien que decía que hace poco Vinicius era carne de Neme porque fallaba, porque necesitaba 25 ocasiones para hacer un gol, porque era muy rápido, pero la velocidad sin control". "Hace ya tres años de eso, yo creo", recalcaba Juanma Castaño.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Carlo Ancelotti, abrazado junto a Rudiger y Vinicius. CORDONPRESS

"Sí, pero es que ha habido muchos jugadores que han sido carne de meme y después han desaparecido", destaca Fernando Morientes, "este ha superado las expectativas y se ha convertido en un jugador tan completo y tan decisivo en los momentos importantes, que es cuando hay que hacerlo". El partido ante el Bayern fue un ejemplo.

Para Fernando Morientes, "los jugadores que están en la élite del fútbol aparecen porque por eso están en la élite, pero amigo, cuando llegan los cuartos de final, los octavos, las semifinales y las finales, ahí no aparecen todos": "Y cuando tienes que aparecer y ser determinante y estar a los ojos expuestos del del panorama futbolístico, es cuando tienes que aparecer".

El alegato de @juanmacastano, en @partidazocope, para argumentar que Vinicius es el mejor jugador del mundo: "Haaland, Mbappé..."



https://t.co/HJJTUVhGEC — COPE (@COPE) May 9, 2024

"Vinicius lo ha hecho una y otra vez", recalca Fernando Morientes, "y en esta semifinal, no sólo apareció en la ida, sino que ha aparecido en la vuelta": "Y estoy convencido de que aparecerá en la final porque es el tío más pesado que te puedes encontrar como lateral, o sea, ese que tiene que estar soñando con Vinicius".

"Otros jugadores"

Fernando Morientes señala también que "me parece un jugador de otro planeta, en el sentido de maravillarte": "Siempre estás esperando que pase algo, pero es que Vinicius, cada vez que le llega el balón, va a por el lateral y falla y vuelve a ir y el otro día no falla".

El exjugador del Real Madrid quiso dejar claro en El Partidazo de COPE que "hay otros jugadores tan determinantes como él y en su escala de grandes jugadores que lo hacen no tan continuamente": "Y a mí eso es lo que me tiene fascinado de este jugador". No es para menos, ya que todo el madridismo coincide en este análisis.